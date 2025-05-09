Emilio Castillo tras impasse con BYD y Tsingshan: "Hay consenso en que la permisología es una traba"

Han sido días tensos para las relaciones económicas entre Chile y China. Esto, luego de que se diera a conocer la decisión de las empresas BYD y Tsingshan de cancelar sus proyectos de industrialización del litio en la Región de Antofagasta, a raíz del estado del precio internacional del mineral y las “trabas burocráticas” implicadas en el proceso.

Una acción que, sin embargo, fue recientemente desmentida por la Embajada China en Chile, que aseguró que las empresas “nunca han manifestado haber terminado sus inversiones en Chile y mantienen la disposición de continuar el diálogo con las autoridades chilenas correspondientes”.

Para el doctor en Economía de Minerales y académico del Departamento de Ingeniería en Minas de la Universidad de Chile, Emilio Castillo, se trata de un impasse que hace pertinente revisar el estado actual del litio a nivel mundial. “Dentro del mercado, tenemos estos dos contextos que están afectando ya sea las inversiones o particularmente lo que es el tratamiento del litio en Chile. Y en el caso del mercado, particularmente en los precios, nosotros tuvimos una situación de superávit, por así decirlo. Una locura el 2022, 2023, con precios que llegaron a siete veces los valores actuales”, contextualizó el académico.

“Esa situación, obviamente, lo que generó fue estimular que muchos proyectos, mucha producción en otras partes del mundo, se expandieran. Y finalmente ya llegamos al coletazo de esas acciones”, explicó Castillo. “Toda esa producción que empezó, los proyectos que se iniciaron hace un par de años atrás, comenzaron a inundar más el mercado con producción de litio. Y lo que vimos ahora, a partir de finales del 2024 y más sistemáticamente durante el 2025, son precios que han caído mucho. Estamos alrededor de los 9 mil y 10 mil dólares la tonelada, mientras que lo que se esperaba que pasara con el mercado del litio era que repuntara, que los precios a largo plazo estuvieran en torno a los 20 mil dólares, y las empresas también esperaban eso”.

Algo que explica la reconfiguración de la “mirada comercial sobre lo que puede ocurrir con ese mercado”, aunque el académico también reconoce la influencia de la permisología en lo sucedido con estas empresas chinas. “Hay una preocupación en general sobre el tema de la tramitación de permisos y la burocracia, o lo que implica hacer proyectos de inversión en Chile”, expresó el experto.

“Creo que eso es una realidad. Hay un consenso en esto, y eso se manifiesta muy claramente con este proyecto de permisología que ya está avanzando en los trámites constitucionales en el Congreso, que finalmente apunta a eso, a reducirlo, según lo que apunta el Gobierno, en un 30%. Fue un proyecto que se levantó con los gremios, incluido el minero y otros. Y es una situación que afecta a todas las grandes inversiones en Chile, no solamente por el Sistema de Evaluación Ambiental, sino también por el sistema de permisos sectoriales que mantenemos”, clarificó el académico.

Es en ese sentido que afirmó que “hay un consenso de que la burocracia y la permisología es, finalmente, una traba; ya sea por los tiempos de tramitación o por la cantidad de permisos o de agencias involucradas. También es un tema de coordinación”.

Sin embargo, y en el caso específico de las relaciones con la industria china, expresó que se trata de un contexto que podría llevar a que la próxima gira del Presidente Gabriel Boric por el país asiático esté marcado por una agenda donde los temas de política industrial y minera igualmente estén en el centro de la discusión. Lo anterior, considerando también lo ocurrido con el ataque a las instalaciones del proyecto hidroeléctrico de capitales chinos Rucalhue.

Aun así, Castillo recalcó que: “En el caso del litio confluyen esos dos elementos. Hay algunas empresas, estas mismas, que ya habían mencionado antes el tema de las condiciones comerciales. Las expectativas del mercado eran un repunte que no se ha dado, pero también tenemos las condiciones para hacer todo esto del tema del litio en Chile. Había asignaciones que el Estado ya había hecho, los gobiernos ya habían entregado una cuota. Un grupo de empresas estaba tratando de apuntar a hacerlo con una filial, pero no lo permitían las bases, y otras ya tenían dudas respecto a cómo podía ejecutarse esa inversión en Antofagasta, que apuntaba a una mezcla de comercial y permisos también”.

Sobre la estrategia utilizada por nuestro país para atraer estos capitales extranjeros, explicó que “el incentivo era ‘yo te aseguro la cuota, que tú tienes el material’. Esto, cuando el problema que teníamos en el mundo era la escasez, el abastecimiento de la materia prima, del litio. Ese era el tema crítico. El abastecimiento era una ventaja comparativa y, por lo tanto, Chile quería apalancar esa posibilidad de poder hacer un desarrollo industrial agua abajo, en base a asegurar ese abastecimiento, la cuota”.

“Lo que ocurre ahora es que estamos en un contexto de mercado en que eso no es una ventaja tan alta, porque hay abastecimiento. En ese caso, otros países, cuando quieren desarrollar una industria, como, por ejemplo, Alemania o Taiwán con la industria fotovoltaica, parten con subsidios muy marcados. Hay que mirar todo lo que pasa con la industria de autos eléctricos en otros países: arrancaron con subsidios, con descuentos, con apoyo a la industrialización, y luego los retiran“, aterrizó el académico.

Lo anterior, en una estrategia donde Chile compite con desventaja: “¿Está nuestro país en esa posibilidad de poder hacer franquicias tributarias o incentivos tributarios? A mí me parece que el presupuesto nacional y también la mirada general es que está muy restrictiva esa posibilidad. Entonces, ese va a ser el proceso de negociación. Generalmente, los países que quieren apuntalar alguna industria en particular tienen no solamente elementos de coordinación como los que estamos viendo acá, sino también alguna estrategia de incentivos financieros para que se ejecuten. Ese es el balance que tenemos que ver ahora”.