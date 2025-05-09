Error de datos en Ley de Fraccionamiento: la indignación parlamentaria contra el ministro Grau

Polémica y malestar generaron las declaraciones del ministro de Economía, Nicolás Grau, en las que reconoció errores de cálculos del subsecretario de Pesca, Julio Salas, en medio de la discusión por la Ley de Fraccionamiento.

En específico, durante la discusión en la comisión mixta, el subsecretario de Pesca entregó cifras incorrectas sobre la captura de merluza común. El ministro de Economía reconoció la equivocación, afirmando que era “un dato que no correspondía”.

El diputado Miguel Mellado (RN) emplazó al Gobierno indicando que esta iniciativa fue impulsada “apelando a que la Ley de Pesca estaba viciada de origen por la corrupción”. “Pero en su ineptitud e incapacidad técnica solo agravaron la situación y alteraron el debate con cifras erradas o derechamente falsas”, manifestó.

El parlamentario agregó que: “Esta ley nace viciada por la impericia y la falta de rigurosidad del Gobierno. Ya es tiempo que, no Grau ni tampoco Marcel, sino que el propio Presidente Boric se haga responsable de la ‘discapacidad técnica’ de sus asesores, de sus ministros”.

Las críticas han sido transversales, pues el senador del Partido Socialista, Gastón Saavedra, apuntó a las consecuencias de estos fallos. “Cuando un ministro de Estado reconoce que se han enviado datos erróneos al Congreso para que luego los legisladores lo tomen como base para su decisión, esto causa efectos negativos, tan negativos como que las empresas tendrían que cerrar y dejar a 3 mil 500 personas sin trabajo”, sostuvo.

Saavedra incluso fue más allá y exigió la renuncia tanto del subsecretario como del secretario de Estado. “Ambos deben irse, ambos debieran renunciar, debieran poner a disposición el cargo porque creo que eso es lo correcto”, aseguró tajante.

El diputado de la Democracia Cristiana, Eric Aedo, catalogó que la ley discutida “no tiene ninguna validez” tras estos fallos del Ejecutivo. “La Ley de Pesca que se está tramitando hoy día en el Parlamento es una ley corrupta y eso ha quedado de manifiesto cuando el subsecretario entregó información falsa a los parlamentarios para tomar decisiones respecto de esta ley”, señaló.

Ministro Grau plantea la posibilidad de “repetir la votación” en comisión mixta

Frente al error cometido por el subsecretario de Pesca, Julio Salas, el ministro Grau planteó la posibilidad de repetir la votación en la comisión mixta, instancia donde se aprobó una distribución de la cuota de merluza con un 52% para la pesca artesanal y un 48% para la industrial.

“Nuestra visión por lo menos por ahora, es que se podría ser una buena idea repetir la votación, pero es una decisión de ellos”, señaló el secretario de Estado.