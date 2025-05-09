Diario y Radio Universidad Chile

Año XVIII, 24 de febrero de 2026


Exdirector PDI evita juicio en caso Audio y cumplirá pena en libertad vigilada

Sergio Muñoz admitió ante el juzgado todos los cargos que le formuló la Fiscalía. La exautoridad fue acusado de haber entregado información reservada de causas judiciales (caso Dominga, Vitacura, entre otros) al abogado Luis Hermosilla.

Justicia

El exdirector general de la Policía de Investigaciones (PDI), Sergio Muñoz, se acogió a procedimiento abreviado en una de las aristas del caso Audios y cumplirá su sentencia en libertad. Es la primera condena en el marco de la investigación al abogado Luis Hermosilla.

Este viernes, Muñoz se presentó en el 4° Juzgado de Garantía de Santiago donde admitió todos los cargos que le formuló la Fiscalía Metropolitana Oriente.

De esta manera, se puso fin al proceso judicial en su contra y evitó ir a juicio oral. Para el acuerdo, la Fiscalía pidió una pena de tres años y un día de cárcel con cumplimiento en libertad.

Muñoz se refirió a su situación y señaló: “La PDI que soñé para darle una mejora para el país se fue conmigo”.

“Soy un hombre honesto que cometió un error fatal que he asumido. Fui un policía de calle que llegó a la máxima jefatura de la PDI por sus méritos y esfuerzos”, sostuvo.

Muñoz fue formalizado en marzo de 2024 por la Fiscalía Metropolitana Oriente, que lo investiga por el delito de violación de secreto. Se le acusó de haber entregado información reservada de causas judiciales al abogado Luis Hermosilla, como los casos Dominga, Vitacura, entre otros, en el contexto de la Ley de Lavado de Activos.

