“Grave" e "intolerable”: Matthei y Tohá critican duramente al Gobierno por error en datos de la Ley de Fraccionamiento

Un acto “grave” e “intolerable”, así calificaron las candidatas presidenciales, Carolina Tohá y Evelyn Matthei, el hecho de que el ministro de Economía Nicolás Grau, reconociera públicamente que el subsecretario de Pesca, Julio Salas, entregó cifras erróneas durante la discusión de la Comisión Mixta de Ley de Fraccionamiento Pesquero, en relación con la captura de merluza común del año pasado.

En diálogo con Radio Bío Bío en Concepción, el ministro Grau reconoció que “más allá de las intencionalidades, que yo no las comparto, es cierto que el dato que presentó el subsecretario no correspondía“. “De hecho, en discusiones previas —porque la industria ya lo había señalado—, la cifra que se manejaba superaba el 90%. Por eso es importante que esta conversación se dé con todos los datos claros, eso es cierto”, agregó.

En ese sentido, Grau aclaró que “no hubo ninguna intención oculta en este caso y, además, el conflicto que mencioné antes, esta discrepancia entre las Cámaras, ya existía antes de que se presentara este dato”.

Tras estos dichos, mediante su cuenta X, la candidata de Chile Vamos, Evelyn Matthei, aseguró que “es intolerable que el Gobierno entregue datos falsos respecto de la Ley de Pesca y producto de ello vayan a quedar 2 mil 400 personas sin empleo. La inmensa mayoría de ellas mujeres, jefas de hogar que necesitan trabajar“.

La abanderada aseguró que “esto sucede a cada rato, datos equivocados, datos falsos, datos que demuestran improvisación, desconocimiento, negligencia. Este Gobierno no sabe gobernar”.

La candidata escribió en la misma red social que hay “¡más de 2 mil trabajadores en Biobío en riesgo por un proyecto de Ley de Pesca mal hecho, con datos falsos!” y que a su juicio, “alguien debe asumir el costo de este caos, improvisación e incompetencia”.

El gobierno del Pdte. Boric lo hizo otra vez. ¡Más de 2 mil trabajadores en #Biobío en riesgo por un proyecto de #LeydePesca mal hecho, con datos falsos! Alguien debe asumir el costo de este caos, improvisación e incompetencia. pic.twitter.com/OecaJuAkVA — Evelyn Matthei (@evelynmatthei) May 9, 2025

Por su parte, la candidata del Partido Por la Democracia (PPD), Carolina Tohá, explicó que este proyecto no ha sido despachado y que hay un informe de la comisión mixta, pero que mientras no se despache el proyecto, si hay unanimidad “se pueden revisar los acuerdos que se tomaron“. En ese sentido, la exministra subrayó que “aquí claramente hay factores que ameritan revisar, que están teniendo impactos que nadie deseaba”.

“Una planta que se cierra, trabajos que se pierden, familias que caen en la incertidumbre”, aseguró Carolina Tohá. Asimismo, señaló que esta decisión “se tomó sobre la base de una serie de antecedentes que se han visto que contenían errores“, esas “son razones suficientes para reabrir el debate y buscar una fórmula distinta”.

Respecto a la continuidad del subsecretario, la candidata a La Moneda sostuvo que: “El Gobierno tendrá que ver qué decisiones toma, pero considero lamentable, grave, muchas veces se cometen errores en las presentaciones. Pero en este caso ese error dio lugar a una decisión suponiendo que el impacto no iba a ser del impacto que está siendo”.

Además, Tohá afirmó que espera que el Ejecutivo “considere que medidas se tomen respecto a esto” y que “no va a ser suficiente simplemente reconocer el error”.