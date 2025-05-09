Diario y Radio Universidad Chile

Año XVIII, 24 de febrero de 2026


Ley de Fraccionamiento: Grau admite que subsecretario de Pesca entregó datos erróneos al Congreso

El ministro de Economía reconoció inconsistencias en las cifras presentadas por Julio Salas sobre la captura de merluza común. En medio de la controversia, el secretario de Estado confirmó que se reunirá la tarde de este viernes con PacificBlu.

Política

Esta viernes el ministro de Economía, Nicolás Grau, reconoció que las cifras entregadas por el subsecretario de Pesca, Julio Salas, durante la comisión mixta sobre el fraccionamiento pesquero, en relación con la captura de merluza común del año pasado, no eran correctas.

Luego de aprobarse la reducción del fraccionamiento industrial en la pesquería de la merluza común —de un 60% a un 48%—, la empresa pesquera PacificBlu, con operaciones en la Región del Biobío, informó que cesará sus actividades en enero de 2026.

En ese marco, el gerente general de la compañía, Marcel Moenne, cuestionó que Salas hubiera señalado que el sector industrial solo extrajo el 61% de la cuota el año anterior. Según su versión, la cifra real a nivel sectorial era del 93%, e incluso su empresa habría alcanzado un 99%. Moenne además acusó al subsecretario de utilizar “datos falsos y no rigurosos, generando confusión en el debate parlamentario” sobre el fraccionamiento de la merluza común.

Subsecretario de Pesca, Julio Salas

Subsecretario de Pesca, Julio Salas. Sebastian Cisternas/Aton Chile.

En diálogo con Radio Bío Bío en Concepción, el ministro de Economía, Nicolás Grau, reconoció que, “más allá de las intencionalidades, que yo no las comparto, es cierto que el dato que presentó el subsecretario no correspondía“. “De hecho, en discusiones previas —porque la industria ya lo había señalado—, la cifra que se manejaba superaba el 90%. Por eso es importante que esta conversación se dé con todos los datos claros, eso es cierto”, agregó el secretario de Estado.

Sin embargo, aclaró que “no hubo ninguna intención oculta en este caso y, además, el conflicto que mencioné antes, esta discrepancia entre las Cámaras, ya existía antes de que se presentara este dato”.

Asimismo, el secretario de Estado confirmó que hoy se reunirá con PacificBlu, con el objetivo de “tener mayor claridad sobre bajo qué condiciones esta empresa podría seguir operando, y que todo se maneje con la mayor transparencia posible”.

