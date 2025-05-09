Minsal reporta alza en Influenza A y cobertura récord en vacunación: 63,9% de la población objetivo inmunizada

El Ministerio de Salud (Minsal) entregó este viernes su reporte técnico semanal sobre la circulación de virus respiratorios, en un contexto de creciente demanda en la red asistencial.

Según detalló Jorge Pacheco, jefe del Departamento de Estadísticas e Información de Salud (DEIS), entre el 27 de abril y el 3 de mayo se registró un incremento en la positividad de las muestras, que alcanzó un 48,9%, superior al 47,3% de la semana anterior.

El análisis de los virus detectados muestra que el 51,6% correspondió a Influenza A, cifra mayor al 46,2% registrado la semana previa, con mayor circulación en Santiago, Concepción y Talca. Otros virus identificados fueron Rinovirus (30,9%), Adenovirus (7,4%), Parainfluenza (3,5%), Virus Respiratorio Sincicial (1,6%), COVID-19 (1,2%), Influenza B (0,5%) y Metapneumovirus (0,2%).

En cuanto a la campaña de vacunación contra la Influenza, al 8 de mayo se habían administrado 6 millones 402 mil 498 dosis, cubriendo al 63,9% de la población objetivo. Pacheco destacó que esta cobertura supera en un 26% a la del año anterior. Los grupos con mayor adherencia son el personal de salud (92,7%), escolares de 1° a 5° básico (74,5%) y enfermos crónicos de 11 a 59 años (73,5%), mientras que los adultos mayores alcanzan un 54,5% y las embarazadas un 51,5%.

Respecto a la ocupación hospitalaria, Valentina Pino, coordinadora de la Campaña Invierno del Minsal, informó que al 8 de mayo hay 635 camas críticas pediátricas habilitadas, con una ocupación del 68,2%. Las regiones con mayor saturación son O’Higgins (86,5%), Metropolitana (76,6%) y Antofagasta (72,7%), mientras que Aysén presenta la menor ocupación (25%). En adultos, de las 3.885 camas habilitadas, se registra un 91,9% de ocupación, destacando Los Ríos (96,3%), O’Higgins (95,2%) y la RM (95%).

En tanto, se reportó que desde el 1 de enero al 8 de mayo se realizaron 656 traslados de pacientes respiratorios que requirieron UPC, de los cuales 634 correspondieron a adultos y 22 a menores de edad.