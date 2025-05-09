“Nos permite salvar una vida”: autoridades refuerzan programas de apoyo a personas en situación de calle

Autoridades nacionales, encabezadas por la ministra de Desarrollo Social, Javiera Toro, y la subsecretaria de Servicios Sociales, Francisca Gallegos, además de organizaciones como Hogar de Cristo, realizaron un refuerzo a los programas para apoyar a personas en situación de calle de cara al invierno.

Con las recientes lluvias y bajas en las temperaturas en la Región Metropolitana, las autoridades informaron de acciones para apoyar a las personas en esta condición. La ministra Javiera Toro señaló que “las políticas públicas dirigidas a situación de calle son permanentes pero sin duda requieren un refuerzo en los meses de invierno, con mayor frío, con mayor precipitación”.

“La coordinación con instituciones públicas como Carabineros, el Ministerio de Salud, Junaeb, organizaciones de la sociedad civil, organizaciones privadas que son también en muchos casos ejecutores de los programas, que quiero recordar no son solo albergues, dispositivos de emergencia, son también rutas que se despliegan durante los días y meses que son necesarios, esta coordinación nos permite prevenir y preparar una respuesta adecuada”, expresó la secretaria de Estado tras la reunión con las diversas instituciones.

Asegurando que se realiza un monitoreo diario de las personas en situación de calle y en albergue, la subsecretaria Gallegos profundizó en las medidas a tomar: “En primer lugar, en la oferta dirigida a la promoción y superación de la situación de calle que está a lo largo de todo el año, pero además se complementa el refuerzo en invierno con dos acciones: por un lado, el desarrollo de albergues de invierno y por otro lado, las rutas de atenciones de calle”.

También, resaltó una de las medidas más importantes impulsadas: el Código Azul. “Es un estado de alerta cuando las condiciones meteorológicas son muy bajas y se puede producir un riesgo para la vida de las personas. Tenemos planificado desarrollar a lo largo del invierno más de 5 mil cupos entre camas y atenciones de ruta”, complementó Gallegos, agregando además que el Código Azul se va a desplegar en otras regiones del país.

“Atender a la situación de calle, particularmente en invierno, es un desafío que debe convocarnos a todas las personas. Por eso, las alertas ciudadanas que se puedan señalar a través de los teléfonos de contacto y a través de los mecanismos de nochedigna.cl nos permite poder salvar una vida”, insistió la subsecretaria.

Para las condiciones en las que se activa el Código Azul, la subsecretaria Gallegos declaró que se mantendrán para temperaturas bajo 0° o eventualmente agua lluvia o nieve. Sobre las regiones en que estará disponible el Código Azul, se informó que serán la Región Metropolitana, Valparaíso, Maule, Biobío, y se va a sumar la Región de La Araucanía y Ñuble.