Putin en desfile por Día de la Victoria: "Toda Rusia respalda la operación militar especial" en Ucrania

El presidente de Rusia, Vladimir Putin, afirmó este viernes durante el desfile militar en la plaza Roja de Moscú, con motivo del Día de la Victoria, que “todo el país, la sociedad y el pueblo apoyan a los participantes en la operación militar especial“, en referencia a la invasión a Ucrania, la que comenzó en febrero de 2022.

En esa línea, el mandatario sostuvo que “Rusia siempre ha sido y seguirá siendo una barrera indestructible para el nazismo, la rusofobia y el antisemitismo”. Así, agregó que el país “combatirá contra las atrocidades cometidas por los que proponen estas ideas agresivas y destructivas“.

Así, recalcó que la población rusa “está unida por los sentimientos de alegría y pesar, orgullo, gratitud y admiración a la generación que aplastó el nazismo y, al precio de millones de vidas, ganó la libertad y la paz para toda la humanidad”.

“Nuestros padres, abuelos y bisabuelos salvaron a la patria. Nos entregaron la labor de defender a la patria, de estar unidos, de defender firmemente nuestros intereses nacionales, nuestra historia milenaria, nuestra cultura y nuestros valores tradicionales”, puntualizó Putin.

“Recordamos las lecciones de la Segunda Guerra Mundial y nunca estaremos de acuerdo con la distorsión de los acontecimientos, con los intentos de justificar a los responsables y difamar a los verdaderos vencedores“, manifestó. “La verdad y la justicia están de nuestro lado”, enfatizó el mandatario del gigante euroasiático.

En este sentido, Putin resaltó que la Unión Soviética “soportó los golpes más feroces y despiadados del enemigo. Millones de personas que sólo conocían el trabajo pacífico tomaron las armas y aguantaron hasta la muerte en colinas, cabezas de puente y fronteras, determinando el resultado de la Segunda Guerra Mundial con victorias incondicionales en las mayores batallas en los alrededores de Moscú y Stalingrado”.

“Los planes de los nazis para hacerse con la Unión Soviética fueron destrozados por la unidad de hierro del país. El heroísmo del pueblo fue masivo y todas las repúblicas cargaron con la pesada carga de la guerra. Honramos a todos los veteranos de la Gran Guerra Patriótica e inclinamos nuestras cabezas ante la memoria de todos los que dieron la vida por la victoria”, sostuvo.

Putin puntualizó que “cerca del 80 por ciento de la población mundial fue arrastrada a la feroz órbita de la Segunda Guerra Mundial” y resaltó que “la derrota total de la Alemania nazi, el Japón militarista y sus satélites en todas las regiones del mundo fue lograda a través de los esfuerzos conjuntos de los países de las Naciones Unidas“.

“Apreciamos en gran medida la contribución a nuestra lucha común por parte de los soldados de los ejércitos aliados, los participantes de la resistencia y el valiente pueblo de China. De todos los que combatieron por un futuro pacífico”. “Siempre dependeremos de nuestra unidad en asuntos militares y pacíficos, en lograr objetivos estratégicos y en resolver problemas en nombre de Rusia, su grandeza y prosperidad“, zanjó el mandatario ruso.