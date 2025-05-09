SOCHIDIAB lanza guías actualizadas para manejar diabetes en embarazos: claves para reducir riesgos

Chile es el segundo país con mayor prevalencia en América del Sur de personas con diabetes, según la 11º edición del Atlas Mundial de la Diabetes, la que alcanza un 12,2% de prevalencia en adultos mayores de 20 años e, incluso, un 14% si se considera a las personas con diabetes tipo 1. A estos datos se suma que ha aumentado la prevalencia en mujeres y aún más la incidencia de diabetes gestacional.

El mismo Atlas estima que, a nivel global, el 19,7% de los embarazos en mujeres entre 20 y 49 años se ven afectados por hiperglicemia, siendo la mayoría de los casos atribuibles a diabetes gestacional. Esto quiere decir que uno de cada seis nacimientos vivos en el mundo ocurre en un contexto de hiperglicemia durante la gestación, lo que refuerza la importancia de actualizar las estrategias de manejo clínico frente a este problema.

A pesar del aumento sostenido en la prevalencia de diabetes durante la gestación y de los riesgos asociados para la madre y el recién nacido, las últimas guías oficiales del Ministerio de Salud sobre este tema datan del 2014. Desde entonces, no se habían generado nuevas actualizaciones clínicas a nivel nacional al respecto.

Eso hasta mayo de 2024, cuando la Sociedad Chilena de Diabetología (SOCHIDIAB) comenzó con la publicación de una serie de tres guías para el manejo de la diabetes y el embarazo. Las dos primeras fueron la “Guía de Diabetes Gestacional” y la “Guía de Diabetes Mellitus Tipo 2 en el embarazo”. Ambas con recomendaciones prácticas sobre diagnóstico, tratamiento nutricional y farmacológico, automonitoreo, control glicémico, cuidados durante el parto y seguimiento postparto.

La tercera guía estará enfocada en la Diabetes Tipo 1 y el Embarazo, y su lanzamiento oficial se realizará durante el 4º Congreso de la Sociedad Chilena de Diabetología que realiza desde el 8 de mayo y continúa hasta sábado 10 del mismo mes, en el Hotel W Santiago.

Esta nueva publicación, hecha por un equipo multidisciplinario de especialistas, abordará los mismos ejes que las dos primeras guías, con el objetivo de entregar recomendaciones prácticas basadas en la revisión de la evidencia disponible para el manejo de mujeres con Diabetes Mellitus tipo 1 (DM1) durante la etapa preconcepcional, embarazo y postparto (incluye consideraciones nutricionales y de salud mental).

“Con esta guía se completa un compendio integral para el cuidado de mujeres con diabetes durante el embarazo”, afirma la doctora Kristel Strodthoff, diabetóloga y miembro de SOCHIDIAB, quien lideró el equipo multidisciplinario que elaboró estas guías. La Dra. Strodthoff enfatiza que estas guías significan “un aporte porque la diabetes en el embarazo mal controlada potenciales riesgos tanto para la madre como para el feto, tales como: desarrollo de preeclampsia o parto prematuro y macrosomía o distrés respiratorio en el feto, entre otros”.

Todas las publicaciones quedarán disponibles de forma gratuita en el sitio web www.sochidiab.cl, en la sección Biblioteca.