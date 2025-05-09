Teóloga Sandra Arenas sobre el Papa León XIV: “Plantea que la Iglesia (Catolica) no existe para sí misma, sino que para la sociedad"

Robert Prevost, de 69 años, ya asumió como el nuevo Papa bajo el nombre de León XIV luego de un corto cónclave. Es el primer sumo pontífice estadounidense y tiene también nacionalidad peruana, en este último fue obispo de Chiclayo desde 2014 hasta 2023, cuando el Papa Francisco lo llamó a Roma para asumir como prefecto del Dicasterio para los Obispos y presidente de la Pontificia Comisión para América Latina, puesto que ocupó hasta ahora que asume como la máxima autoridad de la Iglesia Católica.

La pregunta que el mundo se hacen es si el nuevo Pontífice dará continuidad al legado de Jorge Mario Bergoglio. En conversación con Radio y Diario Universidad de Chile, la decana de la Facultad de Ciencias Religiosas y Filosofía en la Universidad Católica de Temuco, Sandra Arenas, aseguró que existen similitudes entre Francisco y León XIV que pueden encontrarse en el primer discurso del nuevo obispo de Roma.

“Yo diría que en las palabras iniciales el papa León XIV ya establece un programa de liderazgo de conducción de la Iglesia (Católica). Habla de la paz, cuestión que era muy sentida hasta el ultimísimo día del pontificado de Francisco frente a la fractura social, especialmente en los lugares de guerra. Habla de la paz e insiste en que ella no es solo la ausencia de conflicto, sino que es una paz mucho más honda. También insiste en el diálogo, que en los 12 años de pontificado de Francisco a través de todos sus escritos, pero también de su estilo de vida”, comenzó explicando la profesora.

Arenas agregó que: “El papa León XIV empieza su pontificado diciendo ‘hay que dialogar’, hay que levantar puentes, hay que insistir por la paz, dice: ‘Yo soy obispo con ustedes y para ustedes’. Esa también es una muy buena señal programática de inicio, uno dice, es bastante obvio, pero no lo es. Plantea que no es es él el centro, el acompaña a una Iglesia que tiene una decidida agenda por los diálogos de todo tipo, la Iglesia (Católica) finalmente no existe para sí misma, sino que para la sociedad y eso es algo que desde el inicio se ve en el programa del nuevo papa”.

Sobre cómo se abordarán los diversos temas que interesan a la sociedad en su conjunto como los derechos reproductivos, de las mujeres, de las personas LGBTQIA+, la académica planteó que “la Iglesia (Católica) tiene que dialogar con esas transformaciones culturales desde su propia tradición que es milenaria y esa compresión de tradición es dinámica. No siempre esa conversación y la comprensión que la Iglesia (Católica) tiene acerca de esas transformaciones va de la mano del pulso del avance de la sociedad contemporánea”.

La decana planteó que se avanza lento e insuficiente, por ejemplo en la participación de mujeres en espacios de la Iglesia Católica. “¿Cómo lo ve la sociedad civil? Todavía como un estancamiento, pero cuando uno hace una lectura en el arco temporal amplio de más de dos mil años uno ve señales que apuntan en una dirección”, explicó.

Respecto a la visión de la región de parte de diferentes líderes políticos y la utilización del discurso afirmó que “es algo que ha estado presente siempre y lo hemos visto tal vez de una manera bastante grosera en estos últimos tiempos”. Arenas complementó con que “hay advertencias muy claras desde el pontificado anterior y yo creo que León XIV por su estilo y biografía, va a retomar”.

“En la política actual migratoria que está haciendo crisis en muchos lugares (…) yo creo que el Papa, por venir de las Américas, en términos amplios, yo diría que va a poder enfrentar muy directamente con un mensaje evangélico pero muy punzante a políticas antimigratorias y a la instrumentalización de la religión y de Dios”, sentenció.