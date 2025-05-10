Alberto Undurraga (DC) se baja de la carrera presidencial

Alberto Undurraga renunció a su candidatura presidencial en medio de la junta nacional de la Democracia Cristiana. Su decisión surge tras críticas internas y la imposibilidad de convocar al Socialismo Democrático a una primaria separada del Frente Amplio y el Partido Comunista.

Undurraga reconoció que no existen condiciones partidarias para sostener la candidatura y que su prioridad es resguardar la unidad del PDC. También cuestionó el ambiente interno del partido y las declaraciones públicas del Tribunal Supremo.

“No están las condiciones partidarias para que exista una candidatura presidencial. No se trata de mí, se trata del PDC, y de cuidarlo. Una candidatura presidencial del PDC tiene sentido para fortalecer nuestras opciones parlamentarias y para impulsar nuestro mensaje e ideas programáticas para salir del estancamiento en que está el país”, explicó.

“Para ello se requieren niveles de unidad. Si bien la estimación es que si se pone en votación sería aprobada por mayoría, ello no es suficiente. Lo visto en estos días y los anteriores es un mal presagio para el despliegue y desarrollo de una candidatura y no voy a exponer al PDC a un desangre”, agregó.

El dirigente anunció que enfocará sus esfuerzos en la negociación parlamentaria con el Socialismo Democrático y el fortalecimiento del programa del PDC.

La definición presidencial del partido, indicó, debería tomarse después de las primarias del oficialismo.