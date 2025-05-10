Diario y Radio Universidad Chile

Año XVIII, 25 de febrero de 2026


Alcalde de Talcahuano pide renuncia de subsecretario de Pesca y "explicaciones" a Grau

El edil advirtió que el impacto económico generado por el término de las operaciones de la empresa PacificBlu traerá un impacto similar al cierre de Huachipato.

El edil advirtió que el impacto económico generado por el término de las operaciones de la empresa PacificBlu traerá un impacto similar al cierre de Huachipato.

Economía

El alcalde de Talcahuano, Eduardo Saavedra, pidió la renuncia del subsecretario de Pesca, Julio Salas, tras el escándalo por cifras erróneas en el Congreso sobre la Ley de Fraccionamiento Pesquero. También exigió explicaciones al ministro de Economía, Nicolás Grau.

En entrevista con 24 Horas de TVN, Saavedra advirtió sobre el impacto económico del cierre de PacificBlu, que dejó 3.000 desempleados, sumándose a la crisis de Huachipato.

Subrayó que en Talcahuano no existe un conflicto entre pescadores artesanales e industriales y criticó la falta de conocimiento de algunos parlamentarios.

El alcalde calificó la permanencia de Julio Salas como “insostenible” y exigió señales políticas del Gobierno. Además, instó a implementar un plan para evitar más cesantía, asegurando que “el fortalecimiento solo está aumentando el desempleo”.

“Es insostenible e impresentable. En cualquier lugar, si alguien entrega insumos erróneos, le cuesta la pega inmediatamente. El Gobierno no debe seguir escalando el problema y debe dar señales políticas. El subsecretario debe renunciar. Cometió un error complejo, en una decisión que trajo consecuencias sociales y económicas”, argumentó el jefe comunal.

Finalmente, descartó centrarse en narrativas sobre ciertos grupos empresariales y reiteró su preocupación por los trabajadores afectados.

Claves: , , , ,

Lo viste en Radio Universidad de Chile

2

Destacados en Portada

wave
post-title
Fernando Estenssoro por relaciones Chile-EEUU: "Es fundamental mantener esa política de soberanía y neutralidad"
post-title
El abrazo Modi–Netanyahu y la arquitectura de un nuevo orden regional en disputa
post-title
A 42 años del asesinato de Tucapel Jiménez: familia y gobierno llaman a mantener vivo su legado
post-title
Fotografía oficial de Kast: Fundación Memoria Histórica denuncia uso del escudo nacional en la banda presidencial

Más Artículos

wave



- Publicidad On Post -




Presione Escape para Salir o haga clic en la X