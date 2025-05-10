Alcalde de Talcahuano pide renuncia de subsecretario de Pesca y "explicaciones" a Grau

El alcalde de Talcahuano, Eduardo Saavedra, pidió la renuncia del subsecretario de Pesca, Julio Salas, tras el escándalo por cifras erróneas en el Congreso sobre la Ley de Fraccionamiento Pesquero. También exigió explicaciones al ministro de Economía, Nicolás Grau.

En entrevista con 24 Horas de TVN, Saavedra advirtió sobre el impacto económico del cierre de PacificBlu, que dejó 3.000 desempleados, sumándose a la crisis de Huachipato.

Subrayó que en Talcahuano no existe un conflicto entre pescadores artesanales e industriales y criticó la falta de conocimiento de algunos parlamentarios.

El alcalde calificó la permanencia de Julio Salas como “insostenible” y exigió señales políticas del Gobierno. Además, instó a implementar un plan para evitar más cesantía, asegurando que “el fortalecimiento solo está aumentando el desempleo”.

“Es insostenible e impresentable. En cualquier lugar, si alguien entrega insumos erróneos, le cuesta la pega inmediatamente. El Gobierno no debe seguir escalando el problema y debe dar señales políticas. El subsecretario debe renunciar. Cometió un error complejo, en una decisión que trajo consecuencias sociales y económicas”, argumentó el jefe comunal.

Finalmente, descartó centrarse en narrativas sobre ciertos grupos empresariales y reiteró su preocupación por los trabajadores afectados.