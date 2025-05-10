Diario y Radio Universidad Chile

Año XVIII, 25 de febrero de 2026


Daniel Sauer vuelve a ingresar al anexo Capitán Yáber por caso Factop

Denunció un trato desigual ante la justicia, comparado con los casos de su hermano Ariel y su exsocio Rodrigo Topelberg, quienes salieron de prisión en diciembre pasado.

Justicia

El empresario Daniel Sauer volvió a prisión preventiva en el Anexo Capitán Yáber, luego de que la Corte de Apelaciones revocara su arresto domiciliario.

Sauer había estado detenido por más de un año hasta que, el 30 de abril, el Cuarto Juzgado de Garantía de Santiago le otorgó arresto domiciliario. Sin embargo, tras una apelación del Ministerio Público, se determinó ayer que no había razones suficientes para mantener la medida.

Antes de reingresar esta mañana, Sauer criticó un trato desigual de la justicia respecto a su hermano Ariel Sauer y su exsocio Rodrigo Topelberg, quienes salieron de prisión en diciembre.

“La verdad es que llevando un año y un mes en prisión preventiva, me parece que tenía la expectativa ya de poder estar con mi familia, ya que Ariel Sauer y Rodrigo Topelberg están desde diciembre en la casa y los tres éramos lo mismo en Factop y en la operación”, explicó el empresario.

Respecto a la libertad de Leonarda Villalobos, indicó que “cada uno vela aquí por su defensa. Creo que es lo que toca, y bueno, tengo que entrar ahora”.

Daniel Sauer está siendo investigado por estafa reiterada, administración desleal, invasión al giro bancario, infracción a la Ley de Mercado de Valores, lavado de activos y delitos tributarios en el marco del caso Factop.

2

