Diario y Radio Universidad Chile

Año XVIII, 25 de febrero de 2026


Equipo femenino de 4x100 obtuvo récord nacional en Mundial de Relevos en China

El cuarteto conformado por Anaís Hernández, María Ignacia Montt, Isidora Jiménez y Antonia Ramírez estableció una nueva marca criolla, aunque no le alcanzó para pasar a la final.

Deportes

El 2025 está siendo un gran año para los atletas nacionales y este sábado nuestro país se anotó un nuevo logro, gracias a la gran actuación del equipo femenino de relevos que compitió en el Mundial de la especialidad que se disputa en Guangzhou, en China.

En la cita planetaria, el cuarteto conformado por Anaís Hernández, María Ignacia Montt, Isidora Jiménez y Antonia Ramírez estableció un nuevo récord chileno en la posta 4×100 metros, superando el registro que estaba vigente desde los Juegos Panamericanos de Santiago 2023.

Bajo una intensa lluvia en el gigante asiático, el combinado criollo completó la prueba en 43.64 segundos, dejando atrás el tiempo de 44,19 que establecieron las propias Hernández, Montt y Jiménez en compañía de Martina Weil.

Sin embargo, la alegría no fue completa para las “pumas”, ya que finalizaron en el quinto lugar de su serie y quedaron fuera de la disputa por las medallas.

