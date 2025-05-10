Evelyn Matthei sobre error en fraccionamiento: "Admitan que no saben gobernar"

En una actividad relacionada con el Día de la Madre en la comuna de Puente Alto, la candidata presidencial de Chile Vamos, Evelyn Matthei, criticó la entrega de cifras erróneas en el Congreso sobre el fraccionamiento pesquero y exigió la renuncia del subsecretario de Pesca, Julio Salas, y del ministro de Economía, Nicolás Grau.

Matthei calificó la situación como “intolerable“, acusó al Gobierno de errores reiterados y pidió al Presidente Gabriel Boric asumir responsabilidad. También advirtió sobre el impacto en el empleo, especialmente en la región del Biobío.

“Son miles de mujeres las que trabajan en el tema del pescado en el sur, en el Biobío, sobre todo, y muchas de ellas van a quedar cesantes. Y van a quedar cesantes si es que efectivamente se sigue con lo que se había aprobado ahora últimamente, y se aprobó eso por una información que era falsa”, dijo Matthei.

“La verdad es que debiera el Presidente de la República decir que pide perdón, porque él es el que ha nombrado al ministro y al subsecretario. Y obviamente que esos dos se tienen que ir. Si esto no puede ser, pero tenemos a cada rato equivocaciones con la señora que está a cargo de la Dirección de Presupuesto, tenemos equivocaciones en todo, tenemos equivocaciones ahora con la ley de pesca. ¿Hasta cuándo?”, reiteró la candidata.

“Realmente ya es tiempo que se den cuenta que no saben gobernar y que no pongan gente ahí por ser amigos o ser de un partido, sino gente que efectivamente sepa hacer las cosas bien en beneficio de Chile y de los chilenos”, indicó.

Respecto al caso ProCultura, denunció corrupción en fundaciones cercanas al Ejecutivo y planteó que los recursos podrían haberse utilizado para financiar campañas. Exigió una investigación exhaustiva por parte del Ministerio Público y que se indague “caiga quien caiga“.

“Las fundaciones hacían como que estaban ayudando a gente de escasos recursos. Pero lo que en realidad era, es un caso de corrupción escandaloso, vergonzoso. Es mucho, mucho dinero”, manifestó la exalcaldesa.

“Y lo peor de todo es que eso está en el corazón de La Moneda. Todo apunta a la gente más cercana al presidente de la República. A muchos de ellos les daban unos contratos millonarios sin ningún tipo de control del uso del dinero”, añadió.

“Sencillamente porque eran cercanos ideológicamente o porque eran amigos personales del presidente de la República. Y hoy día empiezan a surgir sospechas de que todo eso fue también objeto de financiar campañas”, finalizó.