Explosiones en Srinagar empañan acuerdo de alto el fuego entre India y Pakistán

Apenas unas horas después de que India y Pakistán anunciaran un acuerdo de alto el fuego, la calma fue abruptamente interrumpida por múltiples explosiones registradas en Srinagar, la ciudad más importante de la Cachemira administrada por India. La situación genera incertidumbre sobre el futuro del pacto, alcanzado para detener una nueva escalada de violencia en la región de Cachemira.

Hasta el momento, se desconocen las causas de las detonaciones, que fueron reportadas por residentes de Srinagar en distintos sectores de la ciudad. Algunos testigos también aseguraron haber visto objetos voladores sobre la urbe que luego cayeron en zonas cercanas.

What the hell just happened to the ceasefire? Explosions heard across Srinagar!!! — Omar Abdullah (@OmarAbdullah) May 10, 2025

El jefe de Gobierno de la Cachemira india, Omar Abdullah, expresó su desconcierto en redes sociales. “¿Qué demonios pasó con el alto el fuego? ¡Se oyeron explosiones por todo Srinagar!”, escribió en su cuenta de X, reflejando el ambiente de tensión.

Además, se registraron cortes de electricidad en algunas áreas de la ciudad. Las autoridades locales no han entregado explicaciones oficiales sobre las causas de esta interrupción del suministro.

El anuncio del alto el fuego entre India y Pakistán se produjo este sábado a las 17:55 hora india (11:25 GMT) mediante un mensaje publicado en Truth Social por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump. En la publicación, el mandatario aseguró que ambas naciones habían acordado un cese de hostilidades “TOTAL E INMEDIATO” como resultado de la intervención de Estados Unidos.

Tanto India como Pakistán confirmaron minutos después la veracidad del anuncio, aunque en sus declaraciones públicas omitieron cualquier referencia al rol de Estados Unidos en la mediación.

En paralelo, el secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, señaló que las conversaciones entre India y Pakistán se trasladarán a una sede neutral para continuar los diálogos con miras a una solución pacífica en Cachemira.

El desarrollo de los hechos en Srinagar pone en duda la solidez de la tregua entre India y Pakistán y vuelve a poner en el centro de atención la fragilidad del conflicto en Cachemira, una zona históricamente disputada y escenario de tensiones constantes entre las dos potencias nucleares del sur de Asia.