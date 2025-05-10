Limache repite el guion, golea a Colo Colo y lo saca de la Copa Chile

Limache transparentó la crisis futbolística de Colo Colo al derrotarlo por 4-1, dejándolo fuera de la Copa Chile 2025 y, de paso, poniendo derechamente en duda la continuidad del entrenador Jorge Almirón.

No fue una victoria sorpresiva la del elenco dirigido por Víctor Rivero. Fue, derechamente, justa y, al final, incluso corta, contando que hubo contenciones notables del portero Fernando de Paul cuando Limache se movía a placer por el sintético del Estadio Lucio Fariña.

Los limachinos plantearon el partido repitiendo el exitoso guión que los llevó a derrotar a Colo Colo por la Liga de Primera hace poco más de una semana: el pelotazo largo para que Guerra y Castro ganaran en velocidad a los zagueros y para que el grandote Da Silva aguantara y pivoteara.

Y la estrategia le resultó, porque precisamente así, Daniel Castro abrió el marcador para Limache, con una zurda baja luego de ganarle en velocidad el mano a mano a Sebastián Vegas.

Colo Colo pudo resarcirse rápido, porque tres minutos después Lucas Cepeda, con un zurdazo cruzado, logró el empate.

Pero sólo fue un paréntesis, porque los locales, en el segundo tiempo y pese a los cambios que introdujo Jorge Almirón, siguieron prevaleciendo ante una desarticulada defensa alba, que ya en la Copa Libertadores ante Fortaleza había dado muestras de su poca consistencia.

El golpe de nocáut fue durísimo para Colo Colo.

Comenzó con un tiro libre de César Pinares (61’), siguió con un cabezazo de Francisco Romero (82’) y culminó con un penal ejecutado por Luis Guerra (90’), que le dieron a Limache su justa clasificación a los octavos de final de la Copa Chile, al terminar segundo en el Grupo B con 11 unidades y dejar tercero a Colo Colo con sólo 8. Santiago Wanderers, que ya está clasificado con 10 puntos, sólo debe jugar para saber quién será primero del grupo B, ante Unión San Felipe, que tiene un punto.

Para Colo Colo y el DT Jorge Almirón, tras esta dura derrota, se vienen horas complicadas, porque este miércoles debe enfrentar a Racing en Argentina por la Copa Libertadores, y una derrota lo puede dejar no sólo fuera del torneo, sino que también de la Copa Sudamericana, que es el premio de consuelo para quien queda tercero en el grupo.

Sería esa una bofetada desestabilizadora para la continuidad del proceso técnico de Jorge Almirón, que no tendría argumentos para seguir al mando del equipo albo.

Limache (4)

Nicolás Peranic; Yonathan Andía, Augusto Aguirre, Alfonso Parot, Nicolás Peñailillo (Felipe Fritz, 73’); Dylan Portillo, César Pinares (Misael Llantén, 73’), Bastián Silva (Francisco Romero, 46’); Luis Guerra, Daniel Castro (Harold Salgado, 92’); Nelson da Silva (Brian Torrealba, 84’). DT: Víctor Rivero.

Colo Colo (1)

Fernando de Paul; Óscar Opazo, Jonathan Villagra, Alan Saldivia, Sebastián Vegas (Emiliano Amor, 46’) (76’., Mauricio Isla); Vicente Pizarro, Víctor Méndez (Esteban Pavez, 46’); Claudio Aquino (Arturo Vidal, 62’); Marcos Bolados (Daniel Gutiérrez, 46’), Salvador Rodríguez y Lucas Cepeda. DT: Jorge Almirón.

Copa Chile (Fecha 6) Grupo B.

Estadio: Lucio Fariña.

Goles: Daniel Castro (L, 23’), Lucas Cepeda (CC, 26’), César Pinares (L, 61’) de tiro libre y Luis Guerra (L, 90’) de penal.

Árbitro: Felipe González.

Público: 284 personas.