Minsal aclara que vacunas vencidas se atribuyen a un "error de digitación"

El Minsal respondió al informe de Contraloría sobre la campaña de vacunación contra el covid-19 (2022-2023), donde se detectaron registros de 18.132 vacunas administradas después de su fecha de vencimiento, con diferencias de hasta 903 días.

Elizabeth López, jefa de Inmunizaciones, valoró la auditoría y destacó la magnitud de la estrategia de vacunación, que alcanzó más de 62 millones de dosis.

Antes de la investigación, la Subsecretaría de Salud Pública realizó una revisión interna que llevó a la reestructuración del departamento y la actualización de procesos.

Según López, las principales observaciones del informe se deben a errores de registro y afectan a menos del 0,1% de las dosis administradas. Atribuyó los errores a “digitaciones incorrectas en los vacunatorios durante la alta demanda de vacunación”.

El Minsal implementó “medidas correctivas, como capacitaciones, mejoras en el sistema de registro y revisión de datos”. Aseguró que “los hallazgos no comprometen la seguridad de las vacunas ni el manejo de la cadena de frío”.

El informe también identificó irregularidades en los centros de salud de Lo Barnechea y La Florida, donde 37 vacunas habrían sido administradas después del límite de 70 días tras su descongelamiento.

Desde la Dirección de Salud de Lo Barnechea indicaron que se identificó un error de registro en el RNI y aseguraron que ninguna persona fue vacunada con dosis vencidas del año 2022.

Además, las autoridades sanitarias reafirmaron su compromiso con la mejora continua en la gestión de vacunas, resaltando que los ajustes implementados buscan garantizar la transparencia y precisión en los registros de inmunización, evitando posibles errores en futuras campañas.