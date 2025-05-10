Trump anuncia un alto el fuego "total e inmediato" entre India y Pakistán

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció este sábado un alto el fuego “total e inmediato” entre India y Pakistán, tras el intercambio de ataques de las últimas horas y ante el temor de que las tensiones terminaran por derivar en un conflicto a gran escala entre ambos países.

“Tras una larga noche de conversaciones medidas por Estados Unidos, me satisface anunciar que India y Pakistán han acordado un alto el fuego total e inmediato”, dijo en su cuenta en la red social TruthSocial, sin que Nueva Delhi e Islamabad se hayan pronunciado oficialmente al respecto.

“Felicitaciones a ambos países por usar el sentido común y una gran inteligencia. Gracias por su atención en este asunto”, destacó el mandatario estadounidense, horas después de que Pakistán atacara varias bases militares indias en lo que describió como una respuesta a los ataques de India durante los últimos días.

La tensión entre Pakistán e India se disparó a raíz de un atentado perpetrado en abril en la Cachemira india y que causó la muerte de 26 civiles, en su mayoría turistas. Tras ello, Nueva Delhi apuntó directamente a Islamabad como responsable y lanzó ataques contra el país vecino, si bien las autoridades paquistaníes se han desvinculado del suceso.