UDI da ultimátum a Presidente Boric por caso ProCultura y lo emplaza a aclarar posible financiamiento irregular

La bancada de diputados de la Unión Demócrata Independiente (UDI) emitió este sábado una declaración pública en la que exige al Presidente Gabriel Boric entregar en un plazo máximo de 48 horas una “explicación clara y detallada” sobre su eventual vínculo con la Fundación ProCultura, tras conocerse nuevos antecedentes que lo vincularían con un posible financiamiento irregular de su campaña presidencial.

El pronunciamiento del gremialismo se produce luego de que se revelara una solicitud presentada por el fiscal regional de Coquimbo, Patricio Cooper, quien encabeza la investigación del denominado caso ProCultura. Según lo expuesto por el persecutor ante el Juzgado de Garantía de Antofagasta, habría indicios de que dineros provenientes de convenios adjudicados por la fundación habrían sido desviados para financiar de manera irregular la campaña de Boric.

“Tenemos una confesión de que dineros provenientes de convenios que se adjudicó ProCultura derivaron en otros fines, específicamente, en financiamiento irregular de la campaña del actual Presidente de la República. La posible veracidad de esta afirmación se puede fundar en la estrecha relación entre Larraín Salas y el actual Mandatario”, se lee en el requerimiento del fiscal Cooper, en referencia a Alberto Larraín, fundador de la organización.

Frente a estos antecedentes, la UDI instó al jefe de Estado a “romper el silencio que ha mantenido durante el último tiempo” y a transparentar en su totalidad la información y los balances relacionados con el financiamiento de su campaña. Asimismo, el texto advierte que el Presidente debe responder públicamente por las conversaciones que vincularían a ProCultura con eventuales delitos como tráfico de influencias, dada la expansión económica que habría experimentado la fundación durante el actual Gobierno.

Además, el comunicado sostiene que “existen elementos suficientes para sostener, a partir de las sospechas fundadas del persecutor, que el proceso electoral de 2021 pudo haber estado marcado —y afectado— por graves irregularidades asociadas al eventual financiamiento irregular de una campaña en particular”, lo que, enfatizan, deberá ser determinado por la Fiscalía y los tribunales de justicia.

En un tono aún más crítico, la bancada gremialista emplazó al Presidente Boric a ordenar el retiro inmediato de la solicitud de remoción que un grupo de parlamentarios oficialistas presentó contra el fiscal Cooper. Según la UDI, de no hacerlo, se consolidará la idea de que dicha acción tiene como objetivo “obstaculizar una investigación que involucra directamente al actual Mandatario”.

Finalmente, la declaración llama al resto de los candidatos y precandidatos presidenciales a exigir con firmeza una pronta aclaración por parte del Presidente, además de comprometerse con una investigación transparente, exhaustiva y rigurosa, pero por sobre todo apartada de cualquier tipo de presión o interferencia política.