¿Cómo es la madre chilena?: el caso de la campaña del Día de la Madre de Falabella

Una mujer negra o afrodescendiente no representa a la madre chilena. Esa frase podría resumir la molestia de las redes sociales con la campaña de Falabella para el Día de la Madre, que se lanzó en torno al concepto “Ella: Arriba mamás tal como son”, mostrando diferentes mujeres y planteando que “no todas son iguales, pero todas merecen lo mejor”.

Una de las modelos escogidas para la publicidad es afrodescendiente y esa decisión hizo arder las redes sociales, principalmente Instagram y X, donde los comentarios hicieron ver la furia que provocó el que una mujer negra representara a la madre chilena: “No nos vemos así, no somos negras, afrodescendientes, ni zambas”, consigna un comentario que fue ampliamente difundido celebrando lo que decía.

En ex Twitter se viralizaron los hashtags #FalabellaAntichilenas y #NoComprenEnFalabella, en esa misma plataforma la empresa cambió su perfil a privado, en Instagram borró la publicación principal y cerró los comentarios de los posts del Día de la Madre. La empresa no se ha referido al tema pero sigue recibiendo críticas.

“A través de este tipo de comentarios queda súper presente la herencia colonial y no me extraña, porque Chile es un país profundamente clasista y racista. Claro, sí molesta lo negro, lo afro, lo indígena, lo andino, la campesina, pero durante años hemos visto todo tipo de campañas de mujeres con fenotipo Europeo, a pesar de no representar a las chilenas, y eso no molesta”, explicó Carolina Cortés, historiadora afrodescendiente parte del Colectivo de Mujeres Cimarronas de Azapa, en conversación con Radio y Diario Universidad de Chile.

Lo que dice Carolina, lo comparte Wielka Aspedilla Gutiérrez, quien es mamá afrochilena, doctorante en Literatura Afrodiasporica en Howard University y miembro de Kilombo Negrocentricxs. “Comprueba algo que las afrofeministas sabemos desde hace mucho tiempo ya y es que Chile es un país racista. Las consecuencias de eso son precisamente que una simple campaña por el Día de la Madre genere este tipo de comentarios xenófobos y racistas”, dijo a Radio y Diario Universidad de Chile.

¿Cómo se ve una mamá chilena? Esto mismo puso en cuestión Génesis Lagos, modelo chilena, cuyo video refiriéndose al tema dio vuelta internet. Ella dijo que el comentario que más le tocó fue justamente el que decía que las mamás chilenas no se ven como muestra la publicidad de la empresa: “Sí soy de raza negra, soy chilena y soy mamá”, respondió Génesis.

“En Chile hay mujeres y mamás de todos los colores. Van a haber pelirrojas, rubias, con pelo oscuro, negras, asiáticas, etcétera. Créanme que todas son igual de reales, igual de válidas e igual de chilenas”, afirmó.

Hay varias formas de explicar por qué se piensa que una mujer negra o afro no representa a la madre chilena. Carolina Cortés, quien también es magíster en Historia y doctora (c) en Educación de la Universidad de Tarapacá, mira dos aristas principales: el rechazo a las personas migrantes y el desconocimiento de la historia afrodescendiente en Chile.

La experta analizó el repudio a los migrantes latinoamericanos y cómo esa asociación ha ‘ofendido’ en este caso, una discriminación que algún momento tuvo como protagonistas a los peruanos y hoy tiene a los venezolanos. “Tiene que ver con esta mala fama que se ha hecho de la población migrante venezolana, porque circulan un montón de memes, chistes en torno a ellos, pero ahí hay mujeres tan capaces, tan inteligentes, tan trabajadoras como las chilenas, como hay chilenas que tampoco probablemente valgan la pena. Yo creo que tiene que ver con esto, como un síntoma de campañas en contra de la población venezolana”, dijo la máster en Filosofía y Valores Éticos de la Universidad Tecnológica de España.

Como segundo punto, pero no menos importante, la historiadora dice que tiene que ver con el color. “En Chile históricamente se dice que no ha habido nunca población afrodescendiente y eso es algo que hemos desmentido una serie de historiadores e historiadoras con un acervo, un montón de investigaciones que hemos realizado, pero a pesar de aquello se sigue pensando que en Chile nunca la ha habido”, explicó la experta quien agregó que existe población afrodescendiente en Chile desde la Colonia.

A los argumentos anteriores añadió la cantidad de hijos de migrantes nacidos en el país. “Hay que tomar en consideración que son 20 años, quizás 15 años de migración masiva desde el Caribe, o sea, ya han nacido un montón de personas que son chilenas que probablemente son afrodescendientes (…) Chile ha cambiado un montón en su rasgo fenotípico y es una lata que un grupo de la población chilena quiera seguir en este modelo estático del eurocentrismo”, dijo.

El comentario que más se viralizó en redes sociales asociaba una serie de características positivas a la mujer chilena, en desmedro de las mujeres afrodescendientes y caribeñas, separándolas además. “No nos dejamos mantener porque consideramos que eso nos quita dignidad” decía, por ejemplo. Esto se relaciona con el repudio a los migrantes que planteaba Carolina Cortés, un tema al que también respondió Genesis Lagos.

“Estos comentarios me parecen cero atinados, cero educados, suenan super despectivos y con ganas de hacer sentir menos a otras mujeres. Siento que vienen del racismo y de una sensación de superioridad que hay en Chile, es como si solo un tipo de mujer mereciera respeto y representación”, aseguró la modelo.

Por su parte, Wielka Aspedilla, abrochó el análisis planteando que existe “un sentimiento antinegro histórico que tiene sus bases fundamentales en que desconocemos la historia y ese desconocimiento es precisamente una razón política (…) hace que en Chile no se sepa que hay una historia afrodescendiente desde el principio. ¿Quiénes deciden qué va en el currículum de historia en los colegios o en la universidad? ¿Quiénes son las personas que están a cargo de qué se nos enseña? Entonces, claro, nuestro currículum académico desde la educación primaria hasta la educación terciaria es absolutamente colonial, no solamente en Chile“.

Finalmente, Carolina Cortés, aseguró que “necesitamos ir avanzando como sociedad, qué pena que la gente sea incapaz de tolerar las diferencias (…) esto también tiene implicancias políticas, en la política pública, en la educación intercultural, en los medios que hoy día tienen que empezar a reflejar la realidad de este país así tal cual es, porque ahora somos así”.