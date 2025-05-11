Elizalde respalda a Boric ante filtraciones del caso ProCultura: "Quieren sacar pequeñas ventajas con información parcial"

El ministro del Interior respaldó al presidente Gabriel Boric ante las críticas surgidas por nuevos antecedentes del caso ProCultura. Antes, la vocera (s) Aisén Etcheverry, también defendió la postura del Gobierno frente a los cuestionamientos, especialmente desde la oposición.

“El presidente Boric es una persona honesta que siempre ha promovido la probidad y la justicia. En los últimos días ha habido una serie de trascendidos respecto a la investigación del caso ProCultura, donde incluso se interceptó una conversación del Presidente con su médica. En esa conversación el Presidente señala literalmente que ‘no hay nada que esconder’”, sostuvo el ministro del Interior.

En esa línea, el vicepresidente del país enfatizó que “la justicia, no una sino dos veces, rechazó la solicitud para interceptar el teléfono del Presidente, declarando textualmente que ‘no se advierte la existencia de hechos determinados que permitan colegir sospechas fundadas’ de que hubiere participado en un hecho punible. Es más, el Presidente Boric ni siquiera ha sido citado a declarar como testigo en esta causa”.

“Hay quienes desde el mundo de la política quieren sacar pequeñas ventajas con información parcial y descontextualizada. Pero la politización de la justicia que algunos pretenden, le hace un enorme daño a las instituciones democráticas”, agregó.

“Tal como ha señalado el presidente Boric, no hay nada que esconder, y esperamos que las instituciones realicen bien su trabajo, esto es, siempre respetando le ley y en el marco del Estado de Derecho”, finalizó el secretario de Estado.

Por otra parte, la ministra vocera (s) de Gobierno, Aisén Etcheverry, afirmó en una declaración pública que el mandatario no tiene vínculo con la investigación.

“Como Gobierno siempre nos preocupan este tipo de filtraciones. Como lo señaló el Presidente Boric, no hay nada que esconder”, dice el texto.

“Es importante recordar que en este caso el Mandatario no tiene ningún rol procesal, ni siquiera como testigo. Nuestro llamado es como siempre a que las instituciones funcionen y que funcionen bien”, insistió Etcheverry.

En el marco del caso ProCultura, el fiscal Patricio Cooper intentó sin éxito interceptar el teléfono del Presidente Gabriel Boric, argumentando que fondos de convenios adjudicados a la fundación habrían sido desviados para financiar irregularmente su campaña. El persecutor reforzó su afirmación en la estrecha relación entre Alberto Larraín Salas y el Mandatario.