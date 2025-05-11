Ley de Fraccionamiento: Gobierno habla de "error acotado" y RN anuncia comisión investigadora

Continúa la polémica y el malestar por la información errónea que entregó el subsecretario de Pesca, Julio Salas, en la comisión mixta que discute la Ley de Fraccionamiento. La instancia aprobó una distribución de la cuota de merluza con un 52% para la pesca artesanal y un 48% para la industrial.

Fue el ministro de Economía, Nicolás Grau, quien reconoció que la información entregada por Salas el pasado 7 de mayo a los legisladores era incorrecta e incluso llamó a repetir la votación.

Desde la subsecretaría de Pesca emitieron un comunicado el pasado viernes donde detallaron el error: “Este dato fue parte de los antecedentes entregados en septiembre de 2024, momento en que se inició la tramitación del proyecto. La cifra correspondía al nivel de captura a esa fecha, y no corresponde al total anual de 2024. Por tanto, el cuadro presentado en esa sesión del miércoles 7 de mayo se encontraba desactualizado”.

Ante los cuestionamientos surgidos en torno a un dato presentado por esta Subsecretaría durante la sesión del 7 de mayo en la Comisión Mixta que discute el proyecto de Ley de Fraccionamiento, y con el objetivo de resguardar un debate público informado y transparente, declaramos: pic.twitter.com/eld1s6w1xi — Subpesca 🐟🇨🇱 (@SubpescaCL) May 9, 2025



Este domingo, en conversación con Mesa Central de Canal 13, el ministro Grau, respaldó al subsecretario de Pesca, puntualizando que “es un error importante, pero acotado y que se puede solucionar”.

“En la votación del miércoles, efectivamente, por un error de los equipos que prepararon esa presentación, se utilizó una presentación anterior que estaba desactualizada, que tenía datos hasta septiembre”, señaló el secretario de Estado. Esto generó una estimación errónea respecto al nivel de extracción de la industria, ya que “faltaban los meses siguientes” en el análisis entregado.

“Lo primero que quiero plantear es que todo este debate se reduce a una pesquería de 22”, sostuvo, agregando que en las otras 21 hubo consenso, y que en 20 ya hay votación favorable.

“Más allá de ese error, el subsecretario ha hecho un trabajo que ha permitido un avance histórico en esta materia y lo que corresponde a él y a mí, es solucionar las consecuencias de este error”, afirmó el secretario de Estado

“Vamos a ir juntos a la comisión del martes y allí vamos a presentar el dato formal, el dato correcto (…) Aquí hay que salir con mucha transparencia y posteriormente discutiremos en la comisión cómo solucionar esto. La forma más simple sería repetir la votación, que no es tan fácil ya que requiere unanimidad de los parlamentarios (…) en caso que eso no ocurra buscaremos otras maneras“, detalló Grau.

“El foco nuestro es reconocer este tema, plantear al país que es súper acotado. Esto no tiene nada que ver con ninguna de las otras 21 pesquerías, y tenemos ese acuerdo histórico, trabajemos bien, cuidemos eso que es muy importante para el país. Tenemos una ley hoy que por los distintos actores no se considera legítima y necesitamos darle estabilidad al sistema y que sea más justo y eso consigue este proyecto para 21 pesquerías”, enfatizó.

En conversación con Radio y Diario Universidad de Chile, el presidente de la Comisión de Pesca de la Cámara de Diputados, Matías Ramírez (PC), puntualizó que el dato entregado por el subsecretario en la comisión mixta “no fue un factor relevante en la votación sobre la merluza común” y agregó que “es un error inexcusable, evidentemente sucedió y tendrá que responder la Subsecretaría”.

Ramírez detalló que toda la discusión respecto a la merluza, tanto en la Cámara Diputados, en el Senado y en la comisión mixta, se tenían los antecedentes entregados tanto por los invitados y del propio ministerio de Economía. “Creo que en esto hay algo de aprovechamiento por parte del sector industrial y cierto sector parlamentario en orden a tratar de reducir una votación que creo que hizo justicia respecto a esta pesquería en particular“.

Sobre las presiones de parlamentarios, tanto de oposición como de oficialismo, que han pedido la renuncia de Grau y Salas, el presidente de la Comisión de Pesca señaló que de eso “tendrá que hablar Gobierno. Creo que, en general, la tramitación de la Ley de Fraccionamiento está siendo algo inédito y se da de la forma en que se hizo. Es decir, acá hubo audiencias públicas, hubo exposición, una votación transparente. Cuestión que hace diez años atrás precisamente fue totalmente impensado cuando se tramitó el anterior fraccionamiento”.

“Entonces, aquello de plantear, por una situación en particular, la renuncia del ministro y el subsecretario, me parece un desatino y creo que acá hay que defender que en la mayoría de las pesquerías hubo un amplio acuerdo. Entonces, me parece un tanto exacerbado, pero evidentemente busca en esto representar los intereses de la industria como lo han hecho de manera permanente“, complementó.

La diputada de Renovación Nacional, Ximena Ossandón, consultada sobre el error por parte de Salas en la comisión mixta, sostuvo que tiene una “dualidad”.

La parlamentaria explicó que en el mundo privado una persona que es gerente y que da mal alguna cifra, inmediatamente debe renunciar. En esa línea, enfatizó en que “ellos son responsables y tienen que dar la cara al Congreso, dar todas las explicaciones que correspondan. En lo personal, prefiero que primero vayan al Congreso. Probablemente nosotros, desde Renovación Nacional, impulsaremos una sesión especial y una comisión investigadora para que justamente ellos vayan a explicar qué es lo que pasó”.

“Esto de llegar, dejar el cargo y desaparecer, no me parece. Las personas involucradas tienen que asumir las consecuencias, las responsabilidades, dar la respuesta. Pero en el mundo privado no hubieran durado ni siquiera un minuto”, recalcó.

Sobre lo señalado desde el Gobierno, que el dato entregado por Salas sobre la merluza no influyó en la votación, Ossandón sostuvo que “sí fue fundamental (…) sé de muchos diputados que hoy día están repensando lo que pasó“.