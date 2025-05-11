Oposición pide sesión especial para tratar financiamiento irregular de campañas políticas

Las bancadas de diputados de Chile Vamos solicitaron formalmente al presidente de la Cámara, José Miguel Castro, convocar a una sesión especial para este martes 13 de mayo, o en una fecha próxima, para analizar los antecedentes revelados en el marco del denominado “Caso ProCultura”.

La solicitud fue impulsada inicialmente por Renovación Nacional, pero hoy cuenta con el respaldo de las bancadas de Chile Vamos, e incluso están socializando que se sumen todas las bancadas del resto de la oposición.

La idea de la oposición es manifestar la urgencia de discutir de forma institucional los hechos que involucran posibles desvíos de fondos públicos hacia campañas políticas, así como el rol que ha tenido el Estado en la prevención y fiscalización de este tipo de actos.

“La presunta utilización de fondos públicos para campañas políticas no solo afecta la probidad administrativa, sino que erosiona la legitimidad de nuestras instituciones y la confianza ciudadana en la democracia“, advirtieron desde RN.

En el escrito también se solicita que a la sesión sean convocados el ministro del Interior, el fiscal nacional, el presidente del Consejo Directivo del Servicio Electoral y el director del Servel, a fin de que informen sobre el accionar del Estado ante estos hechos.

El jefe de bancada de Renovación Nacional, diputado Miguel Mellado, fue enfático en señalar que “las filtraciones de los pinchazos telefónicos en el caso Procultura dejan un manto de duda muy, muy grande sobre el financiamiento irregular a la política en la campaña del presidente Boric. Está tocando las puertas de La Moneda“.

“Nosotros, en la Cámara de Diputados, los jefes de bancada de oposición, le hemos pedido al presidente de la Cámara que cite una sesión de sala lo más urgente posible para tratar este escándalo nacional que es el financiamiento irregular de la política en campañas oficialistas, y especialmente el supuesto financiamiento irregular de la campaña del presidente Boric”, indicó.

“Creemos importante llegar al fondo de esto, que el fiscal Cooper llegue al fondo y caiga quien caiga y fiscalice a todos, incluido al presidente Boric, pero nosotros en nuestra labor política debemos debatir esto en la sala, de cara al país, y esperamos que el presidente de la Cámara acceda a esta solicitud y lo haga lo antes posible”, insistió.

En tanto, la diputada de RN Carla Morales sostuvo que “lo que está en juego aquí no es solo la transparencia del proceso electoral pasado, sino la credibilidad de todo el sistema democrático. Por eso como oposición estamos unidos en exigir que las autoridades comparezcan ante la Cámara y entreguen explicaciones claras. El país no puede tolerar más impunidad en materia de corrupción política”.

Finalmente, los parlamentarios recalcaron que este debate debe realizarse con responsabilidad, pero sin dilaciones, porque el país merece saber la verdad y el Estado debe demostrar que tiene la capacidad de actuar frente a la corrupción, venga de donde venga.