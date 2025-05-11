Papa León XIV pide el "cese del fuego" en Gaza y Ucrania en primera oración Regina Coeli

El Papa León XIV pidió el cese inmediato del fuego en Gaza y en Ucrania. Además, rezó para que se obre “el milagro de la paz”, durante su primera oración Regina Coeli, desde el balcón central de la Basílica de San Pedro.

“Nunca más la guerra. Llevo en mi corazón el sufrimiento del amado pueblo ucraniano. Que se haga lo posible para alcanzar lo antes posible la paz auténtica, justa y duradera. Que se libere a todos los prisioneros y que los niños puedan regresar a sus familias”, señaló el sumo pontífice.

El Papa también tuvo palabras para lo que sucede en Medio Oriente: “Me causa mucho dolor lo que está sucediendo en la Franja de Gaza, que cese inmediatamente el fuego, que se dé ayuda humanitaria a la extenuada población civil y que se libere a todos los rehenes“.

En su locución, la máxima autoridad de la Iglesia Católica, valoró el anuncio del cese al fuego entre India y Pakistán.

Finalmente, el Papa León XIV expresó su deseo de que en las próximas negociaciones se pueda alcanzar un acuerdo duradero. También y ha rezó para que se obre “el milagro de la paz”.