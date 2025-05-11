Trump informa "gran progreso" en negociaciones con China por guerra comercial

El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, aseguró que la reunión entre el secretario del Tesoro, Scott Bessent, y el viceprimer ministro chino, He Lifeng, que tuvo lugar en Ginebra, Suiza, y que proseguirá este domingo, marcó “un gran progreso” y ambas partes han conseguido llegar a acuerdos.

“Tuvimos una excelente reunión hoy con China en Suiza. Se discutieron muchos temas y se llegó a muchos acuerdos. Se negoció un reinicio total de forma amistosa, pero constructiva. Queremos ver, por el bien tanto de China como de EEUU, una apertura de China a las empresas estadounidenses. ¡¡¡Gran progreso!!!”, aseveró el mandatario de Estados Unidos en su cuenta de la red Truth Social.

Se trata del primer encuentro de alto nivel desde que Donald Trump declarara una guerra arancelaria contra el gigante asiático y todavía no se conocen detalles concretos de los acuerdos alcanzados en estas conversaciones.

En declaraciones formuladas antes del viaje, Bessent anticipó que no esperaba lograr un acuerdo en Ginebra, sino más bien definir los términos sobre los que conversar.

La disputa comercial fue provocada por el presidente estadounidense el mes pasado cuando anunció aranceles generalizados sobre casi todos los países del mundo, que ahora están sujetos a una suspensión de 90 días mientras se llevan a cabo las negociaciones.

China puede estar buscando la misma exención de 90 días, así como una reducción del arancel del 145%. En este sentido, Trump sugirió el pasado viernes que podría ser reducida al 80 por ciento, aunque dejó la cuestión en manos de su secretario del Tesoro.