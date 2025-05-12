Bencinas bajarán este 15 de mayo: gasolina de 93 octanos llegaría a $1.200

Los precios de las bencinas volverían a bajar esta semana. La caída de los valores de la gasolina contribuyó al moderado IPC de 0,2% en abril. En 2025 estos combustibles registran una baja del 1,2% hasta abril y acumulan 7,5% en 12 meses.

De acuerdo a lo publicado este lunes por La Tercera, el precio de la bencina ha disminuido en las últimas seis semanas debido a la estabilidad del dólar y la baja del petróleo, que ronda los US$ 62-65 el barril. Expertos anticipan que esta tendencia se mantendrá en mayo y junio.

Francisca Cuadros, investigadora de Clapes-UC, afirma que “en las últimas dos semanas, el tipo de cambio ha mostrado una tendencia a la baja, mientras que los futuros del petróleo Brent tocaron un mínimo cercano a los US$ 60 por barril, para luego iniciar una recuperación”.

En Clapes-UC también esperan que “si se mantienen los niveles actuales del tipo de cambio y para el precio del petróleo, la semana del jueves 5 de junio los precios mayoristas disminuyan para los tres tipos de combustibles”.

Las proyecciones indican nuevas bajas: la gasolina de 93 octanos y el diésel caerían un 2,2% desde el 15 de mayo, con reducciones de $25 y $19 por litro, respectivamente. La gasolina de 97 octanos bajaría un 1,4%, reduciendo su precio en $16 por litro. Para junio, podrían darse nuevas disminuciones si se mantienen las condiciones actuales del mercado.

La bencina de 93 octanos, la más consumida en Chile, podría llegar a $1.200 por litro en la Región Metropolitana, un nivel no visto desde noviembre de 2024. Actualmente, su precio promedio es de $1.227.

Para Juan Ortiz, economista del Observatorio del Contexto Económico de la Universidad Diego Portales (OCEC-UDP), se espera una caída de $27 por litro para la bencina de 93 octanos en su próxima revisión. En el caso de la gasolina de 97 octanos anticipa un recorte en torno a $20 por litro y en el del diésel una reducción de $19 por litro.

Ortiz argumenta que esta baja se debe a que en la última semana el petróleo Brent se ubica en niveles cercanos a los US$ 62 el barril, y el tipo de cambio en torno a los $940. Eso lleva a estimar una nueva reducción del precio mayorista para la semana del 15 de mayo.

Además, el tipo de cambio ha mostrado variaciones recientes, influenciado por el precio del cobre, mientras que el petróleo Brent registró una caída hasta los US$ 60 por barril debido a un aumento en la producción de la OPEP+, aunque luego se recuperó levemente.