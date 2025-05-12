Casa de Allende: exministra Sandoval reconoce que advirtió a Presidencia de posibles "conflictos de interés"

La exministra de Bienes Nacionales, Marcela Sandoval, confirmó este lunes ante la Comisión Especial Investigadora de la Cámara de Diputados que su cartera alertó en múltiples ocasiones sobre posibles “conflictos de interés” en la fallida compraventa de la casa del expresidente Salvador Allende. Sin embargo, aclaró que en ningún momento se planteó una “inhabilidad inconstitucional”.

“Los jefes de gabinete de Cultura como de Bienes Nacionales advirtieron posibles conflictos de interés o aristas políticas que debían ser abordadas en este proceso”, declaró Sandoval. No obstante, enfatizó que estas alertas “nunca mencionaron inhabilidades constitucionales”, marcando una línea clara entre las observaciones técnicas y una eventual ilegalidad.

Sandoval detalló el proceso de toma de decisiones, explicando que inicialmente se consideró evaluar los riesgos durante la tramitación, pero se priorizó avanzar debido a los plazos presupuestarios. “Se les dice en esa primera instancia que son temas que se van a ver en el desarrollo de la tarea, pero que se van a comunicar con las respectivas ministras para informarles que esta tarea va hacia adelante, porque hay un presupuesto asociado”, precisó.

La exautoridad profundizó en las múltiples dimensiones de las advertencias realizadas por su equipo, que incluían no sólo aspectos administrativos y de plazos, sino también riesgos comunicacionales, políticos y jurídicos, estos últimos centrados específicamente en conflictos de interés. Sobre este punto, fue categórica: “Eso no estuvo dentro del arco de advertencias que circuló en el Ministerio de Bienes Nacionales”, refiriéndose a posibles inconstitucionalidades.

Un aspecto clave de su testimonio fue la revelación de las presiones recibidas desde La Moneda. Sandoval contó cómo el exasesor presidencial Leonardo Moreno insistió en noviembre en acelerar la compra, pese a sus advertencias. “En términos retrospectivos debí ser más insistente en que esas advertencias que se hicieron desde el Ministerio de Bienes Nacionales (…) haber verificado que finalmente le llegaran al Presidente“, admitió con tono autocrítico.

Este testimonio se produce en el marco de la investigación por la fallida compra de la casa del expresidente Allende, caso que derivó en la destitución de la exsenadora Isabel Allende y que sigue generando repercusiones políticas. La declaración de Sandoval aporta nuevos antecedentes sobre las tensiones entre lo técnico y lo político en este controversial proceso.