Caso Democracia Viva: decretan arresto domiciliario total para Catalina Pérez

Esta mañana se llevó a cabo la audiencia de formalización de la desaforada diputada del Frente Amplio, Catalina Pérez, quien fue suspendida de sus labores parlamentarias en el marco de la investigación por el caso Democracia Viva. En la instancia, el Juzgado de Garantía de Antofagasta definió la medida de arresto domiciliario total, pese a la solicitud de prisión preventiva de la parte querellante.

Este caso trata uno de los episodios que ha remecido al partido del Presidente Gabriel Boric y que tiene que ver con tres millonarios convenios que Carlos Contreras, entonces Seremi de Vivienda de Antofagasta, autorizó para la fundación dirigida por Daniel Andrade, y que no cumplía con todos los requisitos exigidos para su ejecución.

Es en ese contexto que la desaforada parlamentaria fue acusada de haber intervenido a favor de Andrade, quien era su pareja de ese momento, considerando, además, que Contreras es su exjefe de gabinete. Así, la diputada será la cuarta formalizada en el marco de esta investigación, recordando que tanto Contreras como Andrade y Paz Fuica, exconcejala de Antofagasta y también militante del Frente Amplio, ya fueron formalizados. Todos, habiendo pasado en algún momento por la prisión preventiva.

La medida cautelar más gravosa era precisamente lo que pedía el abogado querellante de la causa, Pablo Toloza, quien aseguró que existirían pruebas suficientes para solicitar la misma medida para la parlamentaria, aludiendo a que los antecedentes serían los mismos en todos los casos. Cabe destacar que Pérez se enfrenta a tres delitos por fraude al fisco, en una investigación que podría tener un plazo de investigación de 45 días.

Al respecto, Pérez compartió un escueto comunicado a través de sus redes sociales donde apeló a su presunta inocencia y disposición a colaborar en las próximas diligencias. “Cumpliré la medida que me ha sido impuesta por el tribunal con la convicción de mi inocencia y espero que esta situación se resuelva con prontitud porque no he cometido ningún delito“, se lee en el texto.

Por su parte, Gonzalo Medina, abogado de la parlamentaria, señaló: “Estamos satisfechos porque el tribunal rechazó la prisión preventiva. Nosotros seguimos sosteniendo la inocencia de Catalina Pérez en los hechos, como lo hemos hecho desde el comienzo y seguiremos con ello”.

En esa misma línea, sumó que “creemos que no están las evidencias suficientes para llegar a una condena respecto de Catalina Pérez. Ella ha colaborado con la investigación en el proceso que sigue, va a seguir colaborando como lo ha hecho desde un comienzo y nos vamos tranquilos por ahora”.

Juzgado de Garantía de Antofagasta decreta la medida cautelar de arresto domiciliario total de desaforada diputada Catalina Pérez, imputada por tres delitos de fraude al fisco.

Las reacciones del mundo político

Tras conocerse la definición del Poder Judicial fueron varias las autoridades del Congreso que se manifestaron sobre la medida cautelar aplicada a la exfrenteamplista. Uno de ellos fue el diputado radical Rubén Oyarzo, quien presidió la segunda comisión investigadora en el marco del caso Convenios.

“Que Catalina Pérez tenga un arresto domiciliario era lo que correspondía, aunque llama la atención que no sea prisión preventiva“, expresó. “Este es un nuevo golpe al Frente Amplio, a la corrupción, y estamos viendo cómo afecta la corrupción en la política con el caso Pro Cultura”, ligó el parlamentario.

Por eso, no descartó la creación de una nueva instancia dedicada a esto último: “El financiamiento ilícito que posiblemente esté ocurriendo en la política tenemos que combatirlo de todos los sectores”, compartió. “Esperemos que sigan cayendo más las personas involucradas, porque todo el círculo cercano a la diputada Catalina Pérez lo está y lo investigamos en la Comisión de Convenios 2. Lo vimos, lo supimos”.

Una mirada que es compartida por su par José Miguel Castro (RN). “La medida de arresto domiciliario total contra la diputada Catalina Pérez refleja la gravedad de la situación. Estamos frente a desviaciones de recursos, por lo que dice la investigación. Hoy más que nunca es fundamental que las instituciones funcionen con total independencia, y que todos los involucrados cooperen”, sentenció.

“Basta de justificaciones. Chile necesita recuperar la confianza y lograr la verdad. Las consecuencias pueden ser graves, pero deben pagarla las personas que se han visto involucradas. Lo importante es que la justicia llegue al final de la investigación para darle tranquilidad a las personas”, añadió.

Desde el Frente Amplio, expartido de Pérez, el diputado Andrés Giordano fue uno de los que se manifestó en torno a la definición de su antigua compañera de militancia. “Es parte de lo que hemos venido señalando en un inicio de todos los procesos que han derivado en desafueros parlamentarios, vengan del color o del partido político que vengan. Acá, la justicia tiene que operar con total independencia, y si esa ha sido la determinación de los tribunales de justicia, debe acatarse“, indicó.

A eso, sumó que espera que “se investigue a fondo y se pueda llegar a la verdad de estos asuntos que, efectivamente, además enlodan la actividad parlamentaria y que a todos quienes hoy componemos la Cámara de Diputadas y Diputados nos interesa que se esclarezcan, para efectos de que exista probidad y transparencia no solo en la gestión propia de los parlamentarios, sino también en la utilización de los recursos públicos”.

Sobre el contexto de los desafueros, el parlamentario insistió en la necesidad de impulsar una ley que regule los pagos de sueldo a diputados y/o senadores que no se encuentran ejerciendo sus funciones: “Es algo que hemos solicitado continuamente a la Comisión de Constitución. Es hora de que, a propósito de esta diversa cantidad de desafueros que ha experimentado esta legislatura en la Cámara de Diputadas y Diputados, se ponga en tabla la comisión el proyecto de ley ‘Desafuero, dieta cero’, que busca que no exista dieta parlamentaria para las y los parlamentarios que hoy no ejercen funciones”.

Esta es una acción judicial que está en curso y cuyos cargos que se imputan puedan ser desestimados a lo largo de la investigación y el proceso penal. Por eso, no se debe considerar a las personas involucradas y formalizadas por la justicia como culpables hasta que el tribunal competente dicte una sentencia en su contra.