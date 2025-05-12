Chile fue castigado por "comportamiento inadecuado" de hinchas ante Ecuador

Otra vez Chile vuelve a sufrir por el mal comportamiento de los hinchas en las Clasificatorias para el Mundial 2026. Es que la FIFA sancionó a la ANFP con una millonaria multa.

Según dio a conocer radio ADN, el Comité Disciplinario de la FIFA sancionó a Chile por “comportamiento inadecuado” de sus fanáticos en el empate de marzo pasado ante Ecuador.

El motivo pasa por utilizar fuegos artificiales o bengalas durante el cotejo, por lo que el organismo de Quilín tendrá que pagar mil francos suizos. Es decir, cerca de $1.100.000 como multa.

Sin embargo, este castigo fue tomado como una advertencia, por lo que no influirá en el aforo del Estadio Nacional para los restantes partidos por el proceso eliminatorio, considerando que a la Roja le queda recibir a Argentina y a Uruguay.