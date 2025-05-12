Encuentran cajas con material nazi en sede del Tribunal Supremo en Buenos Aires

La Justicia argentina anunció el hallazgo de cajas con “material destinado a propagar” el nazismo que llegaron al país latinoamericano en 1941 y que se encontraban en la sede del Tribunal Supremo en la capital del país, Buenos Aires.

Fuentes del órgano judicial citadas por el diario “La Nación” han señalado que las cajas fueron encontradas durante el traslado de documentación ante las obras del futuro Museo de la Corte Suprema.

Los funcionarios encargados, al abrir una de ellas, identificaron en su interior “material destinado a consolidar y propagar la ideología de Adolf Hitler” en Argentina durante la Segunda Guerra Mundial (1939-1945).

De hecho, según ha relatado el Supremo, en junio de 1941 llegaron al país latinoamericano 83 cajas enviadas por la Embajada alemana en la capital japonesa, Tokio, si bien el material fue incautado por las autoridades aduaneras al encontrar postales, fotografías, material propagandístico y miles de libretas de afiliación al Partido Nacionalsocialista alemán, considerando que podían poner en riesgo la neutralidad de Argentina en el conflicto.

Al tratarse de una causa internacional, un juez remitió ese mismo año el caso al Supremo, lo que explica que las cajas hayan sido descubiertas en su sede en Buenos Aires.

El presidente del tribunal, Horacio Rosatti, ha ordenado el traslado del material nazi a una sala especialmente acondicionada en una de las plantas del edificio, con fuertes medidas de seguridad, puesto que el objetivo es realizar un inventario y “determinar si contiene información crucial sobre el Holocausto y si las pistas encontradas pueden arrojar luz sobre aspectos aún desconocidos, como la ruta del dinero nazi a nivel global“, ha señalado el Supremo.