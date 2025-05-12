Gael Yeomans, Tomás Vodanovic y Beatriz Sánchez lideran equipo de campaña de Gonzalo Winter

En la explanada frente al Monumento a la Aviación y a primera hora de este lunes, el candidato presidencial del Frente Amplio, Gonzalo Winter, presentó formalmente al equipo de campaña que lo acompañará hasta las primarias del próximo 29 de junio.

Quién liderará la carrera del abanderado será la diputada del distrito 13, Gael Yeomans, ejerciendo como jefa de campaña. Como coordinadora nacional de despliegue territorial estará la exembajadora, Beatriz Sánchez, y a nivel de la Región Metropolitana, el alcalde de Maipú, Tomás Vodanovic.

En tanto, su consejo político y social estará integrado por el diputado Roberto Celedón, la senadora universitaria Daniela Lavín, el exministro Jorge Arrate, la dirigenta social, Doris Gonzáles, y la presidenta del Frente Amplio, Constanza Martínez.

En la presentación, Winter afirmó: “Hemos logrado constituir comandos en todas las regiones del país y en cerca de 200 comunas. La mayoría con personas independientes que se han sumado voluntariamente a esta campaña porque les hacen sentido las propuestas de futuro que estamos manifestando. En un momento en que en la oposición vemos desorden, vemos conflictos, vemos peleas, vemos polémicas que duran un día y vemos candidatos como José Antonio Kast que están más preocupados de entorpecer el actual del gobierno que va en beneficio de los chilenos y chilenas que realmente en aportar a que este sea un país mejor. Por este lado van a encontrar energía, esperanza y, sobre todo, propuestas de futuro para que vivir en Chile sea una experiencia más feliz”.

Vodanovic, en tanto, sostuvo que “vamos a salir a recorrer los distintos barrios, villas, poblaciones y calles de nuestra ciudad con esperanza, con alegría, con ganas de escuchar a la ciudadanía, pero también con un proyecto concreto que ir a ofrecer. Durante estos últimos años, el Frente Amplio se ha convertido en un proyecto más consolidado, más maduro, con experiencia local, con experiencia en luchas sociales, con experiencia de gobernar también un país y creemos que hoy día hay una propuesta que tiene valor”.

Por su parte, Arrate afirmó que “yo estoy aquí hoy día de la mañana invitado, con una invitación que agradezco infinitamente, para apoyar con convicción a un hombre cuyas convicciones comparto y cuyas convicciones son muy sólidas, son muy firmes, Gonzalo Winter. Me siento tranquilo que haya nuevas generaciones que levantan siempre las viejas banderas de la dignidad humana, las banderas de la libertad de la igualdad entre todos nosotros”.

Martínez, finalmente, indicó que “somos un partido político que nació en un momento de nuestro país, pero que se ha llenado de distintas trayectorias y experiencias que hacen de este un partido diverso, un partido que tiene distintas generaciones, pero que sobre todo tiene un objetivo común. No es un partido para ganar elecciones simplemente, sino que es un partido para poder hacer realidad la idea de un Chile más justo, de un Chile que se plantee un modelo de desarrollo que permita llevarnos a un desarrollo humano con todos y todas, y por eso estoy muy orgullosa de encabezar este partido, pero sobre todo con que en esta oportunidad sea Gonzalo Winter quien sea nuestro candidato presidencial”.