Ley de Fraccionamiento: Gobierno insiste en repetir votación pero parlamentarios anticipan que no habría unanimidad

Continúa la polémica en torno al proyecto de Ley de Fraccionamiento que se discute en el Congreso Nacional a raíz de un dato desactualizado que fue entregado en la comisión mixta el pasado 7 de mayo por el subsecretario de Pesca y Acuicultura, Julio Salas.

En la instancia, Salas afirmó que la industria extrae el 61% del total de la cuota asignada de la merluza, cuando en realidad la cifra es del 93%, según los registros oficiales de Sernapesca.

El error fue reconocido por el ministro de Economía, Nicolás Grau y desde subsecretaría de Pesca emitieron un comunicado donde detallaron el error: “Este dato fue parte de los antecedentes entregados en septiembre de 2024, momento en que se inició la tramitación del proyecto. La cifra correspondía al nivel de captura a esa fecha, y no corresponde al total anual de 2024. Por tanto, el cuadro presentado en esa sesión del miércoles 7 de mayo se encontraba desactualizado”.

Debido a la equivocación, parlamentarios tanto de oposición como de oficialismo pidieron la salida del ministro Grau y del subsecretario Salas.

Pese a las presiones, el titular de Economía respaldó y destacó el trabajo de Salas. En conversación con Mesa Central de Canal 13, Grau señaló que “más allá de ese error, el subsecretario ha hecho un trabajo que ha permitido un avance histórico en esta materia y lo que corresponde a él y a mí, es solucionar las consecuencias de este error“.

En cuanto a cómo solucionar el error, el secretario de Estado insistió en la idea es repetir la votación. Sin embargo, para aquello se requiere unanimidad de los integrantes de la comisión mixta.

Esta mañana, el subsecretario Salas debía llegar hasta la Cámara de Diputados para participar en la Comisión de Pesca y Acuicultura para la discusión en particular y votación del proyecto que establece nueva Ley General de Pesca. No obstante, por compromisos previamente adquiridos, según manifestó, se excusó de participar de la instancia legislativa.

Desde dicha comisión, el diputado Jorge Brito (FA) detalló que: “Lo que está avanzando la Ley de Fraccionamiento es un acuerdo en la inmensa mayoría de las pesquerías. Es muy importante acá señalar que la Sala de la Cámara y la Sala del Senado van a tener que tomar una decisión, si mantiene el fraccionamiento de la Ley Longueira en un 60% industrial 40% artesanal, o aprueba las modificaciones de la comisión mixta que se alcanzaron en un 52% artesanal 48% industrial garantizando los puestos de trabajo de las plantas de proceso”.

Tras la aprobación de la norma en la comisión mixta, la empresa pesquera PacificBlu anunció su cierre. De acuerdo a la firma, se concretará a partir de 2026, lo que afectaría a más de 800 trabajadores de manera directa y a otros 2 mil 400 de forma indirecta.

El parlamentario cuestionó lo señalado por la empresa: “En los nueve años de historia de PacificBlu, las plantas han procesado 13 mil toneladas en promedio con un peak de 15 mil 800 toneladas en una oportunidad. La cuota asignada para la industria es más que suficiente para garantizar el funcionamiento de las plantas de proceso PacificBlu en cualquier año de su historia. En consecuencia, a mi parecer esto es aprovechamiento para intentar sacar un fraccionamiento más conveniente”.

Precisamente, a la misma hora que Brito cuestionaba a la compañía pesquera, un grupo transversal de parlamentarios de la Región del Biobío, junto al alcalde de Talcahuano, Eduardo Saavedra, llegaron hasta la sede del Ejecutivo acompañando a dirigentes de los trabajadores pescadores ante el inminente cierre de PacificBlu para entregar una carta y reunirse con las autoridades de Gobierno.

En conversación con Radio y Diario Universidad de Chile, el senador Gastón Saavedra (PS), detalló la reunión que tuvieron con el subsecretario del Interior, Víctor Ramos, para buscar una solución al conflicto que ha seguido escalando con el paso de las horas: “Primero el compromiso, que la petición que se hace desde Talcahuano, tiene que ver con sólo revisar los guarismos de la merluza, ninguna especie más. Dos, que se requiere un ordenamiento de lo que son los componentes parlamentarios del oficialismo, para que haya unanimidad y se pueda llevar a cabo esta votación. Y al mismo tiempo, en ese mismo momento, tener ya el acuerdo respecto de cuál sería la nueva cifra que tendría que votarse para resolver el problema“.

“Eso es en síntesis los tres grandes puntos que se plantearon, porque con eso se resuelve el problema, y se vuelve, por lo tanto, a la paz social necesaria, para que Talcahuano pueda ir buscando un futuro mejor”, puntualizó.

Por su parte, el diputado Sergio Bobadilla (UDI), criticó con dureza al Gobierno por el dato erróneo entregado en la comisión mixta: “Aquí una autoridad del Ejecutivo le ha mentido a otro poder, como es el Poder Legislativo, y eso es de extrema gravedad. Más aún cuando esta mentira tiene graves consecuencias desde el punto de vista del ámbito laboral. Miles de personas van a quedar sin trabajo en la Región del Biobío”.

Respecto al respaldo de Grau al subsecretario Salas, el parlamento de oposición criticó la titular de Economía. “Que el ministro diga que este fue un error de los asesores es bajarle el perfil y quieren que el hilo se corte por lo más delgado. Yo creo que aquí claramente el subsecretario y el ministro de no son interlocutores válidos ante la comisión que está tramitando este proyecto de ley“, subrayó.

En esa línea, el diputado reveló que dará “la unanimidad en la medida que nos dé garantía el Ejecutivo de que van a alinear a los parlamentarios en torno a la propuesta que inicialmente propuso el Gobierno, que era 57% para la industria y 43% para la pesca artesanal”.

A pesar de que el parlamentario dio pie atrás a su anuncio de que si no renunciaba el subsecretaria Salas no daría su unanimidad, lo cierto es que aún se ve lejana la posibilidad de contar con todos los votos para volver a repetir la votación.

El senador Fidel Espinoza (PS), presidente de la comisión mixta, catalogó al ministro Grau de “mentiroso empedernido” y señaló que la unanimidad no se logrará.

En conversación con el Diario de Cooperativa, Espinoza indicó que la propuesta de Grau para solucionar el error “es otra de las mentiras de Grau. Grau es un mentiroso empedernido porque sabe perfectamente que eso no es así y no va a ser así“. Además, aseguró que no se repetirá la votación por la negativa de algunos parlamentarios oficialistas.

La ministra vocera (s) de Gobierno, Aisén Etcheverry, abordó la polémica en su habitual rueda de prensa en el Palacio de La Moneda. La secretaria de Estado enfatizó que: “Hay una voluntad de encontrar una solución. Creo que en eso estamos todos de acuerdo y es importante hacerlo. Han habido buenas conversaciones en esa línea”.

Respectó a cómo se abordará la estrategia del Ejecutivo con los parlamentarios, Etcheverry enfatizó que se están evaluando distintos planes. “Esto se hace en conversación con los parlamentarios. Es una conversación que todavía está en curso. Por lo tanto, yo no puedo adelantar cuál será la definición en específico del procedimiento en cual en el Congreso se va a abordar esta materia con miras a encontrar una solución”, dijo.

La discusión en la comisión mixta continuará este martes 13 de mayo y se espera la presencia del ministro de Economía así como la del subsecretario de Pesca.