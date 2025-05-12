Lucía Dammert y Reglas del Uso de la Fuerza: "Es difícil encontrar un experto que esté a favor de sacar el principio de proporcionalidad"

Este lunes se vota el proyecto sobre las Reglas del uso de la Fuerza (RUF) en la Cámara de Diputadas y Diputados en tercer trámite, en medio de la polémica luego de que el Ejecutivo le quitara la urgencia y también el debate por los puntos que quedaron fuera, como el principio de proporcionalidad.

En conversación con Radio y Diario Universidad de Chile, la socióloga y académica de la U. de Santiago, Lucía Dammert, aseguró que significa un obstáculo que esta discusión se de en proceso electoral. “Hemos tenido cuatro años electorales, eso nos ha llevado a una sobre estimación del rol que tiene, en algunos casos, la agenda de seguridad. La agenda de seguridad es mucho más que una agenda legislativa”, dijo.

Sobre el debate de las RUF, Dammert afirmó que hay dos factores relevantes. Primero, que “una buena legislación de reglamentación del uso de la fuerza protege a las policías”. Segundo, tiene que ver con “que las policías tengan muchísima más práctica y entrenamiento en el uso de armas, muchísima más cotidianidad en lo que significa eso”.

La socióloga aseguró que en el debate legislativo existe “precariedad conceptual” y agregó que “sólo la discusión de lo que es la proporcionalidad, cuando uno lee el informe del defensor de NNA se da completa claridad de que estamos en un problema”.

En este contexto, la académico afirmó que el proyecto requiere más debate para que se sopesen los temas fuera del contexto de elecciones. “El Gobierno ya le quitó la suma urgencia, pero ojalá que tanto Gobierno como oposición, al reconocer que estamos en una situación muy compleja en términos electorales, tal vez puedan darle tiempo a una discusión que nos puede traer problemas en el futuro”, planteó.

Respecto a quienes plantean que la institución de Carabineros, por ejemplo, necesita cambios. “Necesitamos una policía sólida, con mucha inversión, moderna (…) tener una institución donde tengan capacidad de crecimiento, donde puedan llegar a ser líderes institucionales”, planteó. En esa línea, agregó: “Es como un poco barato decir que si uno quiere cambios en la institución es porque está en contra de la institución, muy por el contrario”.

El principio de proporcionalidad ha sido tema de discusión y quedó fuera del proyecto, siendo un punto pedido, por ejemplo, por el Instituto Nacional de Derechos Humanos. “El principio de proporcionalidad es un principio que está respaldado internacionalmente, hay varios informes que reconocen la necesidad de no salirnos de ahí, ni siquiera por un par de votos, yo creo que ahí hay que tener mucho cuidado con hacer campaña electoral en base a cosas que nos pueden traer problemas”, dijo Dammert.

En cuanto a lo que debe pasar en el resto de la conversación la experta aseguró que “esperaría que los invitados, los expertos, puedan salir a tener una voz mucho más sólida en esto, por lo menos más conocida. Es difícil encontrar un experto que esté a favor de sacar el principio de proporcionalidad francamente, yo creo que no hay”.