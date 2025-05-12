“Malas Madres” regresa a Teatro Mori con nueva temporada tras éxito de público

“Malas Madres” regresa al escenario de Mori Parque Arauco tras consolidarse como una de las favoritas del público en su exitosa temporada de enero, que convocó a cerca de 800 espectadores. La obra aborda la maternidad en todas sus dimensiones, combinando humor y emotividad con una mirada honesta y cercana.

Con funciones del 16 de mayo al 7 de junio los viernes y sábados a las 22:15 horas, regresa la historia que sigue a cuatro amigas muy distintas: Sofía, una madre primeriza enfrentando lo desconocido; Pilar, abrumada por la crianza de sus hijos; Bruna, irreverente y políticamente incorrecta; y Gabriela, la más liberal del grupo.

A través de encuentros clave como el baby shower, los días previos al parto y el primer cumpleaños de “Catita”, estas mujeres comparten risas, amor y reﬂexiones sobre cómo la llegada de los hijos ha transformado sus vidas y sus relaciones de pareja. Esto, bajo la escritura de Ángela Díaz y la dirección de Claudio Arredondo.

El elenco, encabezado por Begoña Basauri, Ana Luz Figueroa, Javiera Hernández y Paulina Eguiluz, da vida a una comedia que conecta profundamente con el público, mostrando que la maternidad puede ser un trabajo desaﬁante, pero también uno de los más gratiﬁcantes.

Las entradas ya se encuentran disponibles en Ticketmaster y en las boleterías físicas de Teatro Mori.