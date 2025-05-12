Presidente Gabriel Boric por ProCultura: "Que se investigue todo lo que tiene que investigarse"

El Presidente Gabriel Boric pidió que “se investigue todo lo que tiene que investigarse” en el caso ProCultura y afirmó que “yo tengo una absoluta tranquilidad respecto a todo lo que he hecho“, después de que esta arista del caso Convenios levantara sospechas sobre el financiamiento de su campaña a La Moneda.

“Lo que yo le puedo decir de manera muy categórica es que yo he mantenido siempre la postura de que en Chile las instituciones deben funcionar sin presiones de ningún tipo. La Fiscalía, los tribunales tienen que cumplir su labor de manera apegada a la ley y tienen que hacerlo bien”, señaló en Osaka, Japón.

“Yo siempre he sostenido y reitero en este momento que cuando se investigan casos de malversación a la fe pública o cualquier tipo de delito, no puede haber un doble estándar. Y eso se prueba o se mide a la hora que el investigado es uno o los propios, se pone en cuestión uno mismo. Y ante esta situación yo doy garantía de que sigo manteniendo la misma posición, caiga quien caiga“, añadió.

“Que se investigue todo lo que haya que investigarse. Yo tengo una absoluta tranquilidad respecto a todo lo que he hecho y no me cabe ninguna duda que lo mejor que puedo hacer como Presidente de Chile es nuevamente dejar que las instituciones funcionen, no ejercer sobre ellas ningún tipo de presión, no acusar por mi parte ningún tipo de persecución y como tengo la profunda tranquilidad de haber actuado siempre de manera correcta, apegada a la ética y a la ley, le puedo decir a todos los chilenos y chilenas que mi postura es que las instituciones funcionen con total tranquilidad“, enfatizó.

El mandatario fue consultado sobre el caso ProCultura en el marco de su agenda oficial en la Expo Osaka 2025 en Japón, donde visitó el pabellón de Chile, espacio de exposición en el que nuestro país presenta una narrativa basada en el cuidado del planeta, la vida y el territorio.