Senador Ossandón y RUF: "Si gana la proporcionalidad, aquí no va a pasar nada, vamos a seguir igual"

Las filtraciones en el caso ProCultura que podrían complicar a La Moneda por sospechas sobre posible financiamiento de la campaña del Presidente Gabriel Boric, tanto como la discusión en la Cámara de Diputadas y Diputados sobre el proyecto de Reglas del Uso de la Fuerza (RUF), son parte de las materias que marcarán el debate público esta semana.

El Mandatario, desde Japón donde realiza una visita de Estado, pidió que “se investigue todo lo que tiene que investigarse” en el caso ProCultura y afirmó que “yo tengo una absoluta tranquilidad respecto a todo lo que he hecho“.

En conversación con la primera edición de Radioanálisis, el presidente del Senado, José Manuel Ossandón, puntualizó que a él no le “corresponde hacer conjeturas mientras no existan pruebas concretas, porque desgraciadamente muchas de estas cosas son por filtraciones”.

No obstante, criticó al partido del Jefe de Estado: “El Frente Amplio empieza a especular, que hay un espionaje político, lo que a mí juicio es una irresponsabilidad, porque los fiscales no han sido nunca agentes secretos, sino que tienen que enfrentar las cosas que han hecho. Y este es un problema de suma gravedad, pero hay que esperar las conclusiones”.

Consultado sobre la discusión del proyecto de Reglas del Uso de la Fuerza, Ossandón defendió que la iniciativa no cuente con el principio de proporcionalidad. “Hay un carabinero que tiene un armamento, y está con un par de delincuentes que todavía no tienen pistola. Por lo tanto, ahí la proporcionalidad no se aplica. Para el carabinero es casi imposible que pueda usar su arma, porque siempre lo van a acusar de desproporcionalidad, pero resulta que a lo mejor estos delincuentes tienen punzones escondidos. Ahí entra un concepto que les ha costado mucho entender que se llama racionalidad, o sea, cómo la policía o la fuerza armada en ese minuto usa la razón en proteger, no sólo protegerse a él, sino que a lo mejor puede proteger a un tercero, o también lo que puede hacer es proteger la infraestructura crítica”, ejemplificó.

En esa línea, el presidente del Senado sostuvo que hay discusiones absurdas en el proyecto, como la proporcionalidad, y puntualizó que deberíamos “copiar al mundo más avanzado. En esto hay experiencia en montones de países. Tú te vas a meter a una planta nuclear y no te preguntan con qué va y ni nada, ahí hay una serie de procedimientos súper duros por cumplir con el objetivo. Lo mismo en Estados Unidos y en los países desarrollados, cuando un delincuente a 21 pies, o sea, 7 metros, se le dice, alce las manos y le dan un montón de instrucciones y si la persona no cumple esas instrucciones, el policía está autorizado a disparar inmediatamente“.

Respecto a las críticas al proyecto por parte de organizaciones de derechos humanos y el propio INDH, el parlamentario sostuvo que “en Chile hay un trauma con la represión, pero al final el resultado es que los que tienen miedo son los ciudadanos y los delincuentes no tienen miedo porque saben que no les van a disparar”.

Sobre los excesos policiales y los apremios ilegítimos por parte de algunos funcionarios en el contexto de movilizaciones, el senador de RN destacó que son “gravísimos” y agregó: “Como también hay un montón de descuartizados y gente muerta en las calles, muerta en las calles por lo contrario. Entonces, por favor cuántos casos son al revés, son que los delincuentes usan sus armas y como no se les puede combatir, al final hacen lo que quieren”.

Acerca de las críticas que ha tenido el proyecto por la eliminación del principio de la proporcionalidad y que incumple tratados internacionales por parte del Estado, Ossandón aseguró que “la RUF no tienen nada que ver con los derechos humanos“. Además, subrayó que: “Las Reglas del Uso de la Fuerza con el concepto de proporcionalidad no sirve, así de claro. Si gana la proporcionalidad, aquí no va a pasar nada, vamos a seguir igual”.