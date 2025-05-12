Sin hablar de tregua: Rusia insiste en encuentro Putin-Zelenski en Turquía

El Kremlin reiteró este lunes la oferta del presidente de Rusia, Vladimir Putin, para reanudar en Turquía y “sin condiciones previas” el diálogo directo con Ucrania, al tiempo que cuestionó los mensajes lanzados en las últimas horas por varios gobiernos europeos sobre la posible imposición de nuevas sanciones: “El lenguaje de los ultimátums es inaceptable”.

Putin propuso el domingo retomar las negociaciones el próximo jueves, a lo que su homólogo ucraniano, Volodimir Zelenski, respondió primero reclamando de nuevo un alto el fuego y, después, retando al presidente ruso a verse cara a cara en Estambul. Según el portavoz del Kremlin, Dimitri Peskov, la idea de Putin cuenta con el apoyo de muchos países.

Los gobiernos europeos aliados de Kiev, sin embargo, pusieron en duda la voluntad de Moscú y amenazaron con aprobar nuevos castigos si no hay avances. Peskov reconoció que no es algo nuevo, pero tachó de “inaceptable” este tipo de mensajes, secundados por la Alta Representante de Política Exterior de la UE, Kaka Kallas, este mismo lunes.

En cambio, el Gobierno ruso sostiene que Putin sí quiere encontrar “una verdadera solución diplomática a la crisis”, eliminar “las causas profundas” del conflicto y establecer “una paz duradera”, de acuerdo a las declaraciones de Peskov recogidas por la agencia de noticias Interfax y que replican la línea oficial de estos últimos años.

El portavoz del Kremlin también se agarró del mensaje lanzado el domingo por la tarde por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y en el que este instaba a Zelenski a aceptar “inmediatamente” la oferta de Putin, pese a que la posición oficial de Washington y Kiev sigue siendo la de reclamar un alto el fuego de 30 días como paso previo a cualquier otro gesto.