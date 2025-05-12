Yasmani Acosta es el ganador del Premio Nacional del Deporte 2024

El luchador grecorromano Yasmani Acosta fue distinguido este lunes con el Premio Nacional del Deporte 2024, máximo reconocimiento que otorga el Estado de Chile al deportista más destacado del año, ya sea por su rendimiento o por una trayectoria excepcional.

La decisión fue tomada por un jurado compuesto por cinco autoridades: el ministro del Deporte, Jaime Pizarro; el director del Círculo de Periodistas Deportivos, Danilo Díaz; el diputado Roberto Arroyo; el senador Sebastián Keitel; y el director nacional del IND, Israel Castro.

En esta ocasión, el galardón recayó en Acosta, tras su brillante medalla de plata en los Juegos Olímpicos de París 2024, un logro que marcó un antes y después para el deporte nacional. Su consistencia y alto nivel lo posicionaron como el candidato ideal para recibir este reconocimiento.

En una votación ajustada, el luchador grecorromano se impuso a otras figuras destacadas, como la paracampeona paralímpica de canotaje Katherine Wollermann, quien también era una firme aspirante al premio.

Como parte del reconocimiento, Acosta recibirá un estímulo económico de 245 UTM (alrededor de 17 millones de pesos) y será condecorado en una ceremonia oficial programada para los últimos meses del año.

Con este premio, Yasmani Acosta no solo refuerza su legado como uno de los grandes exponentes del deporte chileno, sino que también consolida su papel como impulsor de la lucha grecorromana en el país.