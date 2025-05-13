A los 89 años fallece Pepe Mujica, expresidente e histórico líder de la izquierda uruguaya

Hace pocos instantes se confirmó el deceso de José Alberto Mujica Cordano, expresidente de Uruguay y uno de los líderes políticos más valorados del siglo XXI.

“Con profundo dolor comunicamos que falleció nuestro compañero Pepe Mujica. Presidente, militante, referente y conductor. Te vamos a extrañar mucho viejo querido. Gracias por todo lo que nos diste y por tu profundo amor por tu pueblo”, manifestó en su cuenta de X el presidente de Uruguay, Yamandú Orsi.

Agricultor de profesión, Mujica destacó por su rol como defensor de la democracia durante la dictadura civil-militar levantada en su país en 1973. De hecho, fue uno de los miembros del grupo guerrillero Movimiento de Liberación Nacional-Tupamaros, siendo, también, preso político del régimen entre 1972 y 1985, a pesar de que nunca fue juzgado ni se le formularon cargos.

Para 1989 fue electo como diputado y, posteriormente, como senador del Frente Amplio, histórico partido de la izquierda uruguaya; además de ocupar el cargo de ministro de Ganadería, Agricultura y Pesca entre 2005 y 2008.

Sin embargo, uno de sus roles más valorados fue el de presidente de la República de Uruguay; cargo que ocupó entre 2010 y 2015 y que terminó por consagrarlo como portador de uno de los liderazgos más queridos y respetados de Latinoamérica.

Y aunque el 2019 fue nuevamente elegido senador el 2019, terminó retirándose de la vida pública un año después para dedicarse exclusivamente a la militancia popular.

Al margen de su buena gestión gubernamental, la historia de “Pepe” Mujica impactó al mundo entero por su profunda coherencia política. De hecho, fue calificado por varios medios internacionales como “el jefe de Estado más humilde del mundo”, por gestos como la donación de cerca del 90% de su salario a organizaciones dedicadas a la erradicación de la pobreza.