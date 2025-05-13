Actualizan estado de salud de “Pepe” Mujica: “Su situación es terminal”

La condición de salud del expresidente de Uruguay, José “Pepe” Mujica, se agravó en las últimas horas. Según confirmó su esposa, Lucía Topolansky, se encuentra atravesando la “fase terminal” del cáncer de esófago que padece.

Su “situación es terminal”, reconoció Topolansky a la radio local Sarandí, afirmando que los esfuerzos están volcados en que Mujica viva los últimos días de su vida “lo mejor posible”. El ex jefe de Estado en Uruguay declinó someterse a tratamientos a sus 89 años luego de que en enero pasado revelara que el cáncer se había extendido por su cuerpo.

La exvicepresidenta también informó que Mujica se encuentra “con cuidados paliativos” y se mantienen enfocados en evitarle el sufrimiento.

“Yo estoy hace más de 40 años con él y voy a estar hasta el final, eso fue lo que prometí. Lo que tratamos de hacer es reservar la intimidad de nuestra familia, pero con un personaje como Pepe es medio imposible”, sostuvo Topolansky al medio local uruguayo.

En esa línea, detalló que han procurado que Mujica reciba “a la gente que él quiere recibir” durante estos días. Por ejemplo, el actual presidente de Uruguay, Yamandú Orsi, fue uno de los que visitó al ex Mandatario.

“Todos debemos aportar para que la dignidad sea la clave en todas las etapas de la vida. No hay que enloquecerlo, hay que dejarlo tranquilo”, manifestó Orsi sobre la situación de Mujica.