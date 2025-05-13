Alberto Larraín asegura que ProCultura “nunca” financió campaña de Boric

Alberto Larraín, exdirector ejecutivo de la fundación ProCultura, se pronunció sobre el caso judicial que involucra a miembros del Gobierno, incluyendo al Presidente Gabriel Boric, debido a supuestos vínculos con el Mandatario.

Frente a la investigación sobre un presunto financiamiento ilegal de campañas, Larraín emitió un comunicado público, donde desmiente cada una de las acusaciones.

“Estamos prontos a cumplir dos años de que se iniciara el caso Democracia Viva, que afectó a muchas fundaciones que llevaban años de trabajo, entre ellas la Fundación ProCultura”, se lee en el encabezamiento de la declaración del psiquiatra.

Según Larraín, “en 14 años de trabajo la Fundación ProCultura nunca tuvo problemas de rendición de recursos o ejecución de proyectos“. “Estuvo presente en varias regiones del país y contó con decenas de trabajadores. Sin embargo, la prensa informó de irregularidades de la expareja del Pdte. de la República, Irina Karamanos, quien había trabajado en la fundación, asociadas a depósitos irregulares de su sueldo. Todo fue desestimado por el Ministerio Público”, señala el texto.

“De manera similar, se intentó cuestionar mi vínculo como asesor ad honorem del entonces diputado Gabriel Boric en materias de salud mental, a pesar de que ese trabajo incluyó a parlamentarios de diversas tendencias políticas y fue siempre de carácter voluntario”, continúa.

Así, el exdirector de la fundación subrayó que: “No hubo financiamiento político desde ProCultura. Nunca se generó financiamiento desde la Fundación ProCultura a la campaña presidencial de Gabriel Boric, ni a ninguna otra campaña política. La Fundación ProCultura no tenía adherencia política; por el contrario, tenía la convicción de que el trabajo con las distintas sensibilidades era fundamental para el trabajo en las zonas más vulnerables”.

“Los proyectos cuestionados fueron impulsados durante el gobierno anterior. Varios de los proyectos hoy investigados, como aquellos del Ministerio de Vivienda y Urbanismo y el proyecto de recuperación de fachadas en Antofagasta, fueron promovidos bajo la administración del expresidente Sebastián Piñera. Fue el propio Estado o los gobiernos regionales los que acudieron a la fundación para hacer de ejecutor”, afirmó.

Respecto a las transferencias a Sebastián Balbontín, pareja de Larraín hace más de cinco años, el también psiquiatra indicó que “éstas no provinieron desde ProCultura, sino de mi cuenta personal, consistentes en gastos cotidianos y domésticos. No existió jamás una votación ni acción de su parte, como consejero regional, que beneficiara a la fundación”.

“No me he enriquecido con este proceso. Por el contrario, cuando se desató la crisis y el Estado decidió cancelar convenios, desestimar licitaciones ya adjudicadas e incluso impedir la recepción de donaciones privadas, esto produjo su quiebra. En ese momento, nuestra prioridad fue proteger a los trabajadores, y muchos de nosotros suspendimos nuestras remuneraciones. Incluso, en lo personal, destiné importantes recursos propios y familiares en apoyar a la organización e intentar la subsistencia de la misma, a fin de cumplir con las obligaciones que tenía pendientes a la fecha”, dijo.

En tanto, llamó a que las opiniones sobre la materia “sean más informadas, menos descontextualizadas, y así quienes tienen la misión de informar casos complejos a la ciudadanía respeten principios básicos de nuestro ordenamiento jurídico, como son, entre otros, el principio de inocencia”.