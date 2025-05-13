Diario y Radio Universidad Chile

Cámara envía a comisión mixta el proyecto de Reglas del Uso de la Fuerza

Los diputados rechazaron diez modificaciones que realizó previamente el Senado. Ahora se tendrá que conformar un comité de cinco diputados y cinco senadores para resolver las divergencias entre ambas corporaciones.

Política

Tras un intenso y extenso debate, la Cámara de Diputadas y Diputados envió este lunes a comisión mixta el proyecto sobre las Reglas del Uso de la Fuerza (RUF) para revisar diez modificaciones que realizó previamente el Senado.

De esta manera, se tendrá que conformar un comité de cinco diputados y cinco senadores para resolver las divergencias entre ambas corporaciones, entre las que se encuentra la redacción que modificó el Senado para sustituir el articulado vinculado al eximente de responsabilidad penal; el artículo relacionado a la utilización de la fuerza potencialmente letal y también otro aspecto vinculado con la prohibición de la tortura.

La modificación del Senado a dichos artículos no fue aceptada por la Cámara, además de otros siete elementos que deberán ser revisados en comisión mixta.

En tanto, la Cámara aprobó los cambios del Senado respecto de la redacción del principio de la racionalidad y también del principio de la responsabilidad, que fueron objeto de un intenso debate en el Congreso.

