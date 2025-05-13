Carmen Prieto y sus 35 años de tránsito musical: "Lo veo en retrospectiva, con una sonrisa en el rostro"

Para Carmen Prieto, una de las más destacadas intérpretes de boleros en Chile, la llegada de sus 35 años de carrera significa un punto de inflexión. “Lo veo en retrospectiva, con una sonrisa en el rostro, porque soy agradecida. Muchas cosas se me fueron dando bien, otras no, por supuesto. Este camino es así, es intrincado, tiene lo suyo, rincones, recovecos. Pero hago un lindo recuento en favor a mí, porque fui ganando amigos, experiencia“, valoró la artista en conversación con nuestro medio.

Eso es, precisamente, lo que Prieto presentará este jueves 15 de mayo en la Sala Master de Radio Universidad de Chile, escenario icónico en su trayectoria -donde ha presentado varios de sus discos, como “Puñales” y “Bienvenido Perú“- y que la recibirá para dar un recorrido por todos los hitos de su cancionero. Lo anterior, en un viaje musical donde la acompañarán varios de sus colaboradores más cercanos, como el pianista y Premio Nacional de Artes Musicales, Valentín Trujillo.

“Estaré con un trío de músicos que van a ser la base. Carlos Román al piano, con quien vengo trabajando hace 28 años. Galo Ugarte en la guitarra, viene desde hace 10 años conmigo. Y mi hijo en la percusión y que, aunque no tocaba conmigo, sí ha estado presente desde que nació, en todo el ambiente musical que lo rodeó desde chico. Incluso toca boleros, otras canciones y músicas que las viene escuchando desde los ensayos”, adelantó la cantante sobre su próximo concierto.

“El resto -agregó-, son invitados que van a ir entrando y saliendo, que son muy queridos por mí y tienen que ver con mi trayecto. Como Mario Rojas, por ejemplo, un gran amigo, primero que todo. Músico, un cuequero extraordinario. Estará Malucha Pinto, que con ella comparto el teatro, las tablas y la música también, porque en las obras que hacemos juntas yo canto. Ha sido muy amiga, muy colega y muy cómplice. Y otros músicos importantísimos que han participado en discos anteriores míos, como Coto González en el piano”.

Además, estará junto a una de las nuevas voces del bolero criollo: “Invité a Milena Antonia, quien yo diría que es la nueva y gran preciosa voz del bolero actual. Una chica con 25 años que canta como una diosa, como si tuviera 50″, confesó Prieto. “Y por supuesto que el gran tío Valentín Trujillo, que igualmente es parte de mi historia. Amistad con mi padre, con mi familia, amistades políticas. Y hemos venido trabajando los últimos 10 años bastante juntos”.

Y aunque será un viaje musical por su discografía, Prieto explicó que no se tratará de un viaje cronológico. “Esto va a ser aleatorio. No es que vaya a partir con las canciones que cantaba en los años 90, que van a estar también. Es como cuando pones el Spotify, no sé”, señaló entre risas. “Hay algunas canciones que, por ejemplo, no he grabado todavía, pero que las vengo cantando hace mucho tiempo. Y hay un par de sorpresas de lo que será el próximo disco“.

“Vamos a hacer uno de los boleros nuevos, que son compuestos especialmente para que los cante, de Galo Ugarte. Y así, con canciones de otros discos como ‘Bienvenido Perú‘, que también lo lancé aquí, en la Sala Master. Por eso digo que estoy en mi casa celebrando este cumpleaños“, valoró sobre su relación con el histórico espacio ubicado en Miguel Claro 509, Providencia.

El bolero, una pasión

Valses peruanos, tangos y sones cubanos son algunos de los ritmos que forman parte del repertorio de Prieto. Sin embargo, el género medular de su vida artística fue, es y será el bolero. “Lo que me pasa es que yo me inicié con él. O sea, no hubo otras músicas, otro género, aunque sí me habitaban de alguna manera. Yo cantaba música argentina, qué sé yo, zambita, pero el bolero fue desde el comienzo. Porque vino a mí desde muy chica, lo escuchaba y quería ser una cantante de boleros. O sea, hice todo el imaginario viendo las carátulas, escuchando las voces. Realmente se introdujo en mí y me capturó”, confesó la artista.

A la hora de reflexionar en torno a los elementos que la enamoraron de esta música, señaló que lo más atractivo, para ella, es “estrictamente el ritmo, la música, su sensualidad y la letra. La letra concreta, vestida de esta secuencia rítmica, la escuchaba perfecta y también me pasaba, y que no me pasa con otro género, que lo sentía muy femenino. O sea, en voz de mujer me parecía perfecto, incluso más que en voz de hombre. Sentía que era un género que me calzaba, que si me lo ponía como un poncho, como un abrigo, me quedaba súper bien”.

Por esa estrecha relación es que igualmente reconoce las particularidades propias de la ejecución de este estilo: “Más que complicado, es complejo. Pasa mucho por el cuerpo, por lo sensorial. Porque cómo vas a decir, por ejemplo, ‘no hay bella melodía en que no surjas tú, ni yo quiero escucharla cuando me faltas tú’. Puede sonar romanticón, pero ahí hay puro sentimiento. Es un desborde de dejar fluir los sentires”.

“Por eso, en algún momento en Cuba salió a la luz culturalmente un estilo que se llamó el bolero feeling“, contextualizó la artista. “Porque, en el fondo, es una salida del sentimiento. No estoy diciendo ‘voy a la calle y voy a hacer para la micro’. No es una situación cotidiana normal, entre comillas. Pasa por el sentimiento que tú estás dejando expresar, caer, entregar. Y ahí uno ve cómo hace la conexión”.

“Me pasa de repente, cuando escucho a alguien demasiado joven cantando bolero, con una voz prodigiosa, si tú quieres, súper bien cantado, que si no haces conexión, no es lo mismo. Porque te hay que creerlo, ahí entregas una verdad. Y el público verá cómo lo recibe. Esa es la otra, cómo lo recibe el público. En ese sentido es complejo”, concluyó.