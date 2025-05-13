Desconfianza entre India y Pakistán persiste a pesar del alto el fuego

La tensión está disminuyendo entre los países vecinos, India y Pakistán, que han estado al borde de la guerra desde el 7 de mayo. Un alto el fuego negociado con la mediación de Estados Unidos detuvo la escalada militar el 10 de mayo. Se mantiene, a pesar de los enfrentamientos esporádicos y la tenaz desconfianza entre ambos países. En el frente diplomático, Nueva Delhi e Islamabad siguen lejos de una resolución de la crisis. Este martes 13 de mayo, las dos naciones registraron más de 70 muertos, entre ellos una quincena de soldados.

El domingo existieron intercambios de disparos en Cachemira. India afirmó haber derribado drones paquistaníes el lunes. A pesar de todo, el alto el fuego sigue en pie. Una reunión entre los dos cuarteles generales confirmó el deseo de calmar el enfrentamiento antes de que se les fuera de las manos.

Animosidad

Sin embargo, este acuerdo no ha aplacado la animosidad entre los gobiernos y la opinión pública. Las redes sociales están inundadas de falsas noticias de violencia, que probablemente avivarán las tensiones entre hindúes y musulmanes. El primer ministro Narendra Modi reiteró que la operación militar india podría reanudarse en cualquier momento.

Nueva Delhi sigue acusando a Islamabad de un sangriento atentado, pero Islamabad afirma su inocencia. India también mantiene la presión aguas arriba del río Indo, que amenaza con secar a Pakistán, que rompió el acuerdo sobre su disputada frontera en Cachemira.

Sin un mecanismo de resolución de crisis para su disputa, y sin la devolución del río y los tratados fronterizos, la relativa paz de los últimos días pende de un hilo.

India-Pakistán: más de 70 muertos

India y Pakistán registraron el martes más de 70 muertos, entre ellos una quincena de soldados, en su peor enfrentamiento militar en décadas, en el tercer día de un alto el fuego que se mantiene pese a las promesas de ambas partes de “responder” a cualquier nueva agresión, escribe. Anunciando bajas militares por primera vez desde que comenzaron las hostilidades hace una semana, el ejército paquistaní informó que “11 soldados murieron y 78 resultaron heridos” en el ejército y la fuerza aérea. Añadió que “40 civiles murieron, entre ellos siete mujeres y 15 niños, y 121 resultaron heridos, entre ellos 10 mujeres y 27 niños” en ataques indios contra varias ciudades de la Cachemira paquistaní y en varias provincias paquistaníes.

Por su parte, Nueva Delhi registró 15 civiles y cinco soldados muertos. Tras cuatro días de ataques con drones, misiles y descargas de artillería en Cachemira, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció por sorpresa un “alto el fuego total e inmediato”. Pero de nuevo el lunes por la noche, dirigiéndose al pueblo indio, el primer ministro hindú ultranacionalista Narendra Modi prometió: “Si otro ataque terrorista tiene como objetivo la India, responderemos con firmeza”.