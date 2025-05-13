¿Habrá veto presidencial para las RUF? Diputada Serrano (PC) llama al Ejecutivo a no "eludir su responsabilidad"

Este lunes la Cámara de Diputados discutió y votó el polémico proyecto de Reglas del Uso de la Fuerza (RUF) en su tercer trámite legislativo. La iniciativa ha sido criticada tanto por parlamentarios oficialistas como de oposición, aunque por razones totalmente contrarias las unas de las otras.

Mientras que desde el oficialismo criticaron la iniciativa y plantearon que las reglas debían enmarcarse en la legislación internacional y el respeto de los derechos humanos, la oposición también cuestionó el proyecto, pero en otro sentido. La derecha consideró que la propuesta era aún débil y que debían consagrarse más resguardos para la policía y los uniformados.

La discusión venía precedida por la decisión del Gobierno de retirar la suma urgencia para la tramitación del proyecto tras la última sesión de la Comisión de Seguridad Ciudadana de la Corporación, celebrada el pasado 6 de mayo, en donde la instancia recomendó rechazar las modificaciones introducidas por el Senado por un voto en contra, 11 abstenciones y ningún respaldo.

Pese a lo anterior, ya había un acuerdo por parte de los comités parlamentarios de discutir la iniciativa el 7 de mayo y votarla este lunes. El anunció del Ejecutivo no tuvo ningún impacto en los tiempos de la tramitación y solo generó críticas por parte de la oposición.

En la votación del proyecto, se rechazó la prohibición a prácticas de tortura, así como dos de los deberes definidos en el texto: lo referente al resguardo de terceros y la protección de menores de edad. También se rechazó lo referido a labores de vigilancia pasiva; el grado de fuerza potencialmente letal; una norma relacionada a detenciones; la disposición que regula la responsabilidad de autoridades militares en el contexto de las RUF, así como de las policías de franco; y la norma sobre eximente de responsabilidad.

Todo lo anterior será parte parte de la discusión en la comisión mixta que integran cinco representantes de cada Cámara.

El ministro de Seguridad Pública, Luis Cordero, sostuvo tras la votación que hay que tener “un poquito de autocrítica. La oposición promovió el rechazo de las RUF, especialmente en el caso de las Fuerzas Armadas. De hecho, todas las normas de Reglas de Uso de las Fuerzas para los militares se fueron completas a comisión mixta”.

En esa línea, Cordero sostuvo que lo que han hecho algunos parlamentarios es “forzar una diferencia”. Asimismo, agregó que para el Ejecutivo “lo relevante es tener en consideración que hay un conjunto de normas que fueron rechazadas, que hace que actualmente el proyecto tenga una estructura bastante inorgánica (…) el texto no tiene armonía ni coherencia“.

“La pregunta genuinamente relevante es si había voluntad de poder despachar las modificaciones que había aprobado el Senado pura y simplemente. Y no hay ningún discurso que se hubiese pronunciado en la sala la semana pasada y el día de hoy, incluyendo los de oposición, que hubiese sido partidario mandar aprobar íntegramente las modificaciones que realizó el Senado”, puntualizó el secretario de Estado.

“La principal preocupación es que en el rechazo se producen normas que quedan con muchísima inconsistencia y va a haber que hacer un esfuerzo bien grande para que vuelvan a la consistencia en los textos, tanto de policías como de Fuerzas Armadas“, enfatizó.

En conversación con Radio y Diario Universidad de Chile, la diputada del Partido Comunista, Daniela Serrano, lamentó cómo se dio la votación y la calificó como “preocupante”: “No sólo porque existían vacíos respecto a la proporcionalidad, sino también porque se eliminaron normas que regulaban el uso de dispositivos no letales”.

Según la parlamentaria, lo más grave se debe a que la derecha votó en bloque “en contra artículos como la prohibición de la tortura y el deber de resguardo de niños, niñas y adolescentes. El proyecto, como llega a la mixta, está aún más desregulado y tengo mis serias aprehensiones de cómo vamos a seguir avanzando en esta iniciativa, que dista mucho del objetivo que tenía el Ejecutivo, que era arreglar de manera eficaz el uso de la fuerza por parte de las Fuerzas de Orden”.

Consultada sobre si los parlamentarios del Partido Comunista recurrirán al Tribunal Constitucional (TC), la parlamentaria sostuvo que “es una decisión que vamos a evaluar colectivamente, pero creo que no basta sólo con los reparos que nosotros tengamos”. En esa línea, Serrano emplazó al Gobierno: “El Ejecutivo es quien tiene que tomar la responsabilidad respecto a esto. No se puede hoy día eludir una responsabilidad en cuanto al veto presidencial, en normas que considero que lisa y llanamente son preocupantes y que no le hacen bien al proyecto”.

En conversación con nuestro medio, el diputado de la Unión Demócrata Independiente, Henry Leal, detalló que como oposición respaldan las modificaciones introducidas por el Senado al proyecto de ley y que “rechazamos las indicaciones de la izquierda, pero llevamos algunos puntos a la comisión mixta”.

El parlamentario enfatizó que quieren “perfeccionar el proyecto y que se agreguen algunas eximentes de responsabilidad penal que está en el Código de Justicia Militar, que no estaban siendo incorporadas, pero con esto esperamos que en la mixta sí incorporarlas. Queremos sacar la responsabilidad civil de los policías cuando actúan y también definir de mejor manera el uso de la fuerza potencialmente letal, creo que hay que dejarlo muy claramente definido”.

Respecto al veto que han sostenido algunos parlamentarios oficialistas, Leal catalogó la eventual acción como una “muy mala señal”. Asimismo, agregó que “este es un proyecto que ha costado mucho sacar adelante y que lo que busca simplemente es que las policías, que las Fuerzas Armadas, cuando ejercen la obra del público tengan las reglas claras”.

“No les gusta a la izquierda que se haya cambiado el principio de proporcionalidad por el uso racional de las fuerzas. No les gusta que rechazamos que hubiese reglas especiales para grupos de interés como minorías sexuales o pueblos originarios. Eso querían ellos. Eso está contra la igualdad ante la ley. Y yo lamento que la izquierda, el Frente a Amplio principalmente, y el (Partido) Comunista estén en esa parada”, subrayó.

El diputado de la UDI advirtió que los parlamentarios del FA y el PC “no tienen piso político en el Socialismo Democrático, donde se apoyó estas medidas fundamentalmente. Yo espero que el Gobierno no veta esta ley. Sería un error político de ellos, nadie entendería”.

En cuanto a las críticas por rechazar medidas como la prohibición de la tortura, Leal explicó que ese delito ya está tipificado en el Código Penal: “¿Por qué usted tiene que repetir un delito que ya existe en nuestro tratamiento jurídico? Es como repetir algo que ya existe. No tenía sentido probar y repetir una norma que ya está vigente. Lo mismo con los apremios ilegítimos”.

El debate del controversial proyecto de ley continuará en la comisión mixta, que está integrada por Lorena Fries (FA), Lorena Pizarro (PC), Miguel Ángel Calisto (IND), Andrés Longton (RN) y Gustavo Benavente (UDI) en representación de la Cámara. Además, integrarán la instancia los cinco senadores de la Comisión de Seguridad Pública; José Miguel Durana (UDI); Claudia Pascual (PC); Kenneth Pugh (IND-RN); Jaime Quintana (PPD) y Paulina Vodanovic (PS).