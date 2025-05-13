Jeannette Jara sobre error en cifra de fraccionamiento: "Espero que haya responsabilidades políticas"

En conversación con Radio y Diario Universidad de Chile la candidata del Partido Comunista y Acción Humanista, Jeannette Jara, se refirió a la polémica en torno al proyecto de Ley de Fraccionamiento por el dato desactualizado que entregó subsecretario de Pesca y Acuicultura, Julio Salas.

“Ahora mismo estamos viviendo la situación de la Ley de la Pesca, que a mi me parece extremadamente compleja, porque hay que recordar cómo surgió esta ley, entonces modificarla es modificar una serie de intereses económicos que hay”, comenzó analizando la candidata.

Agregó que “entonces en estas situaciones uno no puede cometer errores o debe reducir el margen de error, hacerse cargo, supervisar, eso es lo que veo con preocupación. Creo que hay harto de la autocrítica nuestra que debe hacerse“.

Consultada sobre la preocupación que pone sobre la mesa la empresa PacificBlue respecto al empleo, la ex ministra del Trabajo y Previsión Social dijo que “se supone que todos esos análisis eran parte de los elementos que estaban sobre la discusión, entonces por eso es tan delicado el error que se cometió, yo espero que hayan responsabilidades políticas en esto, realmente, porque no es menor, esto es como haber llegado en su minuto al cambio de la Constitución y después lo perdimos por distintas cosas que pasaron. Es como Fuente Ovejuna, todos somos responsables, nadie es responsable”.

Sobre la petición de salida del ministro de Economía Nicolás Grau y el subsecretario de Pesca, Julio Salas: “Mire, eso lo determinará el Presidente de la República, pero si yo estuviera en ese caso asumiría mi responsabilidad política”.

“Vetos” a la candidatura comunista

Sobre los cuestionamientos al Partido Comunista en la carrera presidencial, la candidata analizó que existen críticas por “conveniencia electoral” en los mismos progresismos. “He visto a harto personaje que hace años no escuchaba, analistas del antiguo PPD hablando mal del comunismo, incluso del Frente Amplio (FA) y nos conocen, no son opiniones muy independientes que digamos, vienen muy de cerca”, dijo Jara.

“Hablan de que, por ejemplo, mi partido o que el FA no son futuro, a Guido Girardi me refiero en particular. Y yo me pregunto ¿de qué estamos hablando? (…) Yo creo que a lo mejor entendemos distinto lo que es el futuro, puede ser eso”, agregó refiriéndose a los dichos del expresidente del PPD en conversación con The Clinic.

En la misma línea de los cuestionamientos al PC y el FA, hay quienes sostienen que la candidata de Socialismo Democrático, Carolina Tohá, sería la única carta competitiva del sector. Al respecto, Jeannette Jara dijo: “Creo que es una lectura que se hace a propósito de las intenciones electorales y está bien si cada uno tiene que defender a su candidato. Nosotros no tenemos ese convencimiento, creemos que quien gane en la primaria va a ser la candidata o el candidato apoyado”.

“A mi lo que me parece es que ha habido todo este rato la intención de instalar que una comunista no puede ser presidenta del país, pero hace años atrás hubo una idea de que una mujer no podía ser presidenta. Me acuerdo cuando Lagos fue candidato y ahí era como que un Socialista no podía ser presidente del país, entonces esos vetos no tienen ningún sentido realmente, la gente es la que va a decidir. Tratar de, entre compañeros de coalición, anularnos unos a otros o veteranos no me parece correcto, no me parece además adecuado para el ánimo que tiene que primar en la coalición”, agregó la carta presidencial del PC.