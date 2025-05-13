Diario y Radio Universidad Chile

Año XVIII, 28 de febrero de 2026


La U recibe a Carabobo en busca de encaminar un avance a octavos de Libertadores

El conjunto laico enfrenta desde las 20:30 horas de este martes al cuadro venezolano en el Estadio Nacional, por la quinta y penúltima fecha del Grupo A del torneo continental.

El conjunto laico enfrenta desde las 20:30 horas de este martes al cuadro venezolano en el Estadio Nacional, por la quinta y penúltima fecha del Grupo A del torneo continental.

Deportes

Este martes asoma como una jornada clave para Universidad de Chile en la Copa Libertadores. El cuadro azul recibirá a Carabobo en el Estadio Nacional desde las 20:30 horas, en busca de encaminar una clasificación a octavos de final.

El conjunto estudiantil marcha en el segundo lugar del Grupo A, con siete puntos, a dos del líder Estudiantes de La Plata, que tiene nueve, mientras que Botafogo es tercero con seis, y Carabobo último con uno.

Si la U consigue el triunfo ante los llaneros, sumaría 10 unidades a falta de una fecha y hasta podría sellar esta misma semana su avance a octavos si es que Estudiantes derrota a Botafogo en Brasil.

Sin embargo, en caso de no vencer a los venezolanos, se le podría complicar el panorama, pues si empata y Botafogo se impone mañana al elenco “Pincharrata”, el equipo laico bajaría al tercer puesto.

Para el partido de hoy, los azules formarían con: Gabriel Castellón; Fabián Hormazábal, Franco Calderón, Matías Zaldivia; Maximiliano Guerrero, Marcelo Díaz, Charles Aránguiz, Matías Sepúlveda; Javier Altamirano; Rodrigo Contreras y Leandro Fernández.

Claves: , ,

Lo viste en Radio Universidad de Chile

2

Destacados en Portada

wave
post-title
Irán inicia su represalia con ataques contra Israel e instalaciones estadounidenses
post-title
EE.UU. e Israel lanzan ataques contra Irán: Teherán condena agresión y promete defenderse del "enemigo"
post-title
Argentina despacha a ley reforma laboral de Milei: Senado aprueba giro histórico en el mercado del trabajo
post-title
Tratamientos de hasta $3 millones de pesos: el drama de las enfermedades raras

Más Artículos

wave



- Publicidad On Post -




Presione Escape para Salir o haga clic en la X