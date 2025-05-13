La U recibe a Carabobo en busca de encaminar un avance a octavos de Libertadores

Este martes asoma como una jornada clave para Universidad de Chile en la Copa Libertadores. El cuadro azul recibirá a Carabobo en el Estadio Nacional desde las 20:30 horas, en busca de encaminar una clasificación a octavos de final.

El conjunto estudiantil marcha en el segundo lugar del Grupo A, con siete puntos, a dos del líder Estudiantes de La Plata, que tiene nueve, mientras que Botafogo es tercero con seis, y Carabobo último con uno.

Si la U consigue el triunfo ante los llaneros, sumaría 10 unidades a falta de una fecha y hasta podría sellar esta misma semana su avance a octavos si es que Estudiantes derrota a Botafogo en Brasil.

Sin embargo, en caso de no vencer a los venezolanos, se le podría complicar el panorama, pues si empata y Botafogo se impone mañana al elenco “Pincharrata”, el equipo laico bajaría al tercer puesto.

Para el partido de hoy, los azules formarían con: Gabriel Castellón; Fabián Hormazábal, Franco Calderón, Matías Zaldivia; Maximiliano Guerrero, Marcelo Díaz, Charles Aránguiz, Matías Sepúlveda; Javier Altamirano; Rodrigo Contreras y Leandro Fernández.