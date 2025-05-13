Marco Enríquez-Ominami confirma que buscará su quinta candidatura presidencial

El exdiputado socialista Marco Enríquez-Ominami anunció este lunes que buscará participar en las elecciones presidenciales de noviembre próximo por quinta vez consecutiva.

A través de su cuenta de X, ME-O manifestó que “no me dejaron entrar a la primaria. No me respaldan las cúpulas, pero tengo algo más fuerte: tu rabia, tu esperanza, tu voz”.

No me dejaron entrar a la primaria. No me respaldan las cúpulas, pero tengo algo más fuerte: tu rabia, tu esperanza, tu voz. Apoya mi derecho a competir y representarte. Por las pensiones, por los sueldos, por las injusticias y abusos. Voy si tú vas conmigo. Yo estoy disponible a… pic.twitter.com/VBDKXFaSbD — Marco Enríquez-Ominami (@marcoporchile) May 12, 2025

“Apoya mi derecho a competir y representarte. Por las pensiones, por los sueldos, por las injusticias y abusos. Voy si tú vas conmigo. Yo estoy disponible a dar la pelea. Decide tú si debo ser candidato, patrocina mi candidatura”, pidió el cineasta que requiere de 40 mil firmas, tal como otras 427 personas que este 12 de mayo aparecen en el sistema electrónico de patrocinios del Servicio Electoral.

En 2009 fue la primera vez que ME-O intentó llegar a La Moneda en las elecciones donde obtuvo el 20,13%, quedando en tercer lugar, sólo detrás de Eduardo Frei y Sebastián Piñera. Volvió a intentarlo en las presidenciales de 2013, 2017 y 2021.

En 2009, Enríquez-Ominami fue candidato independiente, mientras que en sus tres siguientes aventuras electorales lo hizo como militante del PRO, partido que fundó tras su primera campaña, pero que finalmente fue disuelto en 2022, por no lograr el 5% mínimo de votos en la parlamentaria de 2021.

Si logra ser candidato, ME-O será el chileno que más veces ha postulado a la Presidencia, puesto que hoy en día comparte ese lugar con Salvador Allende y Carlos Ibáñez del Campo, todos con cuatro candidaturas. Este último fue electo dos veces, mientras que Allende logró llegar a La Moneda en su cuarto intento.