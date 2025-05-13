Diario y Radio Universidad Chile

Presidente Boric tras muerte de Pepe Mujica: "Nos dejaste la esperanza incombustible de que es posible hacer las cosas mejor"

El Mandatario compartió su pesar por el fallecimiento del histórico líder de izquierda a través de su cuenta de X. "Te vas físicamente pero te quedas para siempre (...). Contigo será imposible el olvido", destacó.

Internacional

Desde China, donde se encuentra en el marco de una visita de Estado, el Presidente Gabriel Boric lamentó la partida del expresidente de Uruguay y líder latinoamericano, José Alberto “Pepe” Mujica Cordano, producto de un cáncer.

El gobierno uruguayo confirmó esta tarde su fallecimiento. El presidente Yamandú Orsi sostuvo: “Con profundo dolor comunicamos que falleció nuestro compañero Pepe Mujica. Presidente, militante, referente y conductor. Te vamos a extrañar mucho viejo querido. Gracias por todo lo que nos diste y por tu profundo amor por tu pueblo”.

Mediante la red social X, Boric escribió “Pepe querido, te imagino partiendo preocupado por la ensalada amarga que hay hoy en el mundo. Pero si algo nos dejaste fue la esperanza incombustible de que es posible hacer las cosas mejor -“pasito a pasito para no desbarrancarnos” como nos decías-, y la convicción innegociable de que me mientras nos palpite el corazón y haya injusticia en el mundo vale la pena seguir luchando”.

Te vas físicamente pero te quedas para siempre. Te prometo que el Olivo que plantamos en febrero en tu chacra florecerá. Un abrazo gigante a Lucía que es otra gigante de América, a tu pueblo uruguayo que tanto quisiste, y al mundo entero que te tomo prestado. Gracias por la vida y las enseñanzas. Contigo será imposible el olvido”, agregó.

